"Бумажный тигр": Трамп жестко раскритиковал НАТО и обвинил союзников в трусости

Без участия США НАТО превращается в "бумажного тигра", а европейские союзники проявляют трусость, отказываясь от военных операций для снижения цен на нефть.

Об этом заявил президент Сша Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть Truth Social .

Критика союзников

Трамп жестко раскритиковал партнеров за пассивность в противодействии ядерным амбициям Ирана и нежелание брать на себя ответственность за стабильность рынка топлива.

"Без США НАТО - это "бумажный тигр"! Они не хотели вступать в борьбу за ядерный Иран. Теперь они жалуются на высокие цены на нефть, но не хотят помогать в открытии Ормузского пролива", - подчеркнул он.

Обвинения в трусости

По словам политика, операция по деблокированию пролива является простым военным маневром с минимальным риском, однако члены Альянса избегают решительных действий.

"Это так легко для них сделать, с таким незначительным риском. Трусы, и мы помним!", - добавил Трамп.