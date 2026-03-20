"Бумажный тигр": Трамп жестко раскритиковал НАТО и обвинил союзников в трусости

16:30 20.03.2026 Пт
Что заставило говорить о союзниках в таком жестком тоне?
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Без участия США НАТО превращается в "бумажного тигра", а европейские союзники проявляют трусость, отказываясь от военных операций для снижения цен на нефть.

Об этом заявил президент Сша Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его соцсеть Truth Social.

Читайте также: Блокада Ормузского пролива: лидеры ведущих стран мира выдвинули требование Ирану

Критика союзников

Трамп жестко раскритиковал партнеров за пассивность в противодействии ядерным амбициям Ирана и нежелание брать на себя ответственность за стабильность рынка топлива.

"Без США НАТО - это "бумажный тигр"! Они не хотели вступать в борьбу за ядерный Иран. Теперь они жалуются на высокие цены на нефть, но не хотят помогать в открытии Ормузского пролива", - подчеркнул он.

Обвинения в трусости

По словам политика, операция по деблокированию пролива является простым военным маневром с минимальным риском, однако члены Альянса избегают решительных действий.

"Это так легко для них сделать, с таким незначительным риском. Трусы, и мы помним!", - добавил Трамп.

Что предшествовало заявлению Трампа

Напомним, ранее стало известно, что ряд европейских стран ведет тайные переговоры с Ираном по стабилизации ситуации в регионе, пытаясь избежать прямого военного столкновения.

Кроме того, по данным источников, союзники по НАТО уже отказали Дональду Трампу в предоставлении прямой военной помощи, однако Соединенные Штаты продолжают настаивать на более активном участии Альянса в операциях на Ближнем Востоке.

Также стоит отметить, что блокада Ормузского пролива стала темой экстренных консультаций лидеров ведущих стран мира, поскольку этот маршрут является ключевым для глобальных поставок энергоносителей.

Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
