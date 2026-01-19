Главнокомандующий Дании отправляется в Гренландию
Дания отправляет дополнительные войска и главнокомандующего в Гренландию для усиления контингента из-за обострения безопасности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Министерстве обороны Дании.
Так, вечером 19 января в поселок Кангерлуссуак прибудет "значительное пополнение" для датских войск, численность которого не раскрывается, включая главнокомандующего армии генерал-майора Петера Бойсена.
Новое подразделение усилит уже расположенный на острове контингент: около 100 военнослужащих находятся в столице Нууку и еще столько же - в Кангерлуссуаке.
Основная цель присутствия датских войск - участие в учениях Arctic Endurance, направленных на повышение готовности к действиям в суровых арктических условиях.
Отметим, что ранее в Гренландию прибывали военные Германии и Нидерландов с разведывательной миссией перед учениями, однако сейчас они покинули остров.
Таким образом Дания демонстрирует готовность быстро реагировать на возможные угрозы в северных широтах и укреплять свое присутствие в Арктике.
Ситуация вокруг Гренландии
Ситуация вокруг Гренландии сейчас характеризуется высоким геополитическим напряжением, активными дипломатическими и военными действиями, а также усиленными обсуждениями в ЕС и НАТО относительно того, как лучше всего реагировать на вызовы безопасности в Арктике.
В частности США готовы заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.
На фоне этих разговоров Евросовет созывает экстренный саммит из-за заявлений Трампа по Гренландии.
При этом в субботу, 17 января, президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%. По словам Трампа, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".
Из-за обострения ситуации вокруг Гренландии правительство Дании решило не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, отдав приоритет контролю за развитием событий в стратегически важном регионе.
