Главнокомандующий Дании отправляется в Гренландию

Гренландия, Понедельник 19 января 2026 19:38
Иллюстративное фото: военные Дании (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Дания отправляет дополнительные войска и главнокомандующего в Гренландию для усиления контингента из-за обострения безопасности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Министерстве обороны Дании.

Так, вечером 19 января в поселок Кангерлуссуак прибудет "значительное пополнение" для датских войск, численность которого не раскрывается, включая главнокомандующего армии генерал-майора Петера Бойсена.

Новое подразделение усилит уже расположенный на острове контингент: около 100 военнослужащих находятся в столице Нууку и еще столько же - в Кангерлуссуаке.

Основная цель присутствия датских войск - участие в учениях Arctic Endurance, направленных на повышение готовности к действиям в суровых арктических условиях.

Отметим, что ранее в Гренландию прибывали военные Германии и Нидерландов с разведывательной миссией перед учениями, однако сейчас они покинули остров.

Таким образом Дания демонстрирует готовность быстро реагировать на возможные угрозы в северных широтах и укреплять свое присутствие в Арктике.

Ситуация вокруг Гренландии

Ситуация вокруг Гренландии сейчас характеризуется высоким геополитическим напряжением, активными дипломатическими и военными действиями, а также усиленными обсуждениями в ЕС и НАТО относительно того, как лучше всего реагировать на вызовы безопасности в Арктике.

В частности США готовы заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.

На фоне этих разговоров Евросовет созывает экстренный саммит из-за заявлений Трампа по Гренландии.

При этом в субботу, 17 января, президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%. По словам Трампа, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".

Из-за обострения ситуации вокруг Гренландии правительство Дании решило не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, отдав приоритет контролю за развитием событий в стратегически важном регионе.

Главное о Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе - читайте в материале РБК-Украина.

