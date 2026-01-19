Главнокомандующий Дании отправляется в Гренландию

Дания отправляет дополнительные войска и главнокомандующего в Гренландию для усиления контингента из-за обострения безопасности.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявили в Министерстве обороны Дании .

Так, вечером 19 января в поселок Кангерлуссуак прибудет "значительное пополнение" для датских войск, численность которого не раскрывается, включая главнокомандующего армии генерал-майора Петера Бойсена.

Новое подразделение усилит уже расположенный на острове контингент: около 100 военнослужащих находятся в столице Нууку и еще столько же - в Кангерлуссуаке.

Основная цель присутствия датских войск - участие в учениях Arctic Endurance, направленных на повышение готовности к действиям в суровых арктических условиях.

Отметим, что ранее в Гренландию прибывали военные Германии и Нидерландов с разведывательной миссией перед учениями, однако сейчас они покинули остров.

Таким образом Дания демонстрирует готовность быстро реагировать на возможные угрозы в северных широтах и укреплять свое присутствие в Арктике.