В НАТО назвали заморозку войны в Украине "худшим сценарием"

Заморозка войны в Украине является худшим из возможных сценариев. Западные партнеры в первую очередь сосредоточены на достижении настоящего длительного мира.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
По его словам, обеспечение долговременного прекращения огня - это сложная задача, которая зависит от многих факторов.
"Конечно, все мы стремимся к полному прекращению боевых действий на всей территории Украины и справедливому и прочному миру. Но, как я уже говорил, плохой мир может быть хуже его отсутствия. Замороженный конфликт - это худший сценарий. Поэтому сейчас стоит сосредоточиться на достижении настоящего, длительного мира", - добавил Драгоне.
Сейчас между воюющими сторонами действует частичное перемирие. В частности, на Черном море и в энергетике. Как уточнил накануне спикер МИД Украины Георгий Тихий, "энергетическое перемирие" действует с 25 марта.
Между тем Москва называет дату начала прекращения огня 18 марта. Этот режим должен продержаться не менее 30 суток. По словам Тихого, дата 18 марта является выдумкой россиян, а перемирие действует с даты обнародования заявлений по итогам "косвенных переговоров" при посредничестве США в Саудовской Аравии.
Отметим, украинская сторона считает, что россияне уже нарушили этот режим. Вчера враг массированно обстрелял Херсон, в результате чего пострадал энергетический сектор. Как сообщил президент Владимир Зеленский, официальный Киев ждет реакции от Америки, потому что она должна контролировать соблюдение договоренностей.
Напомним, ранее руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что замораживание линии фронта может привести к разделению региона.
Президент Зеленский против сценария с заморозкой. По его мнению, это даст России возможность использовать украинские ресурсы на оккупированных территориях для усиления своей армии и подготовки нового вторжения.
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