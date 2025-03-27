Был обстрел энергетики. Зеленский ждет реакцию США на удар РФ по Херсону

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и ГСЧС в Facebook .

По словам главы государства, США считают, что тишина в море и энергетическое перемирие работают. Но на самом деле в результате российских обстрелов сегодня, 27 марта, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Херсоне.

"Вот так оно работает с россиянами. И поэтому, по моему мнению, если сегодня было нарушение и были удары по Херсону, были удары по железнодорожному вокзалу, и было повреждено электричество, потому что были удары по энергетике, и в гражданском городе Херсон, это не поле боя, гражданские люди потеряли энергетику, я считаю, что должна быть реакция США", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что Украина четко понимает, какие объекты атаковала Россия и что было разрушено. Поэтому он поручил министру обороны Украины Рустему Умерову подготовить доказательства российского удара по энергетике.

"Это все подготовится и передастся США, и после этого мы ожидаем реакцию США, так как они нам говорили, что они будут на нарушения реагировать", - рассказал президент.

Фото: последствия обстрела Херсона (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Стоит заметить, что, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате российского обстрела Херсона в центральной части города загорелись автомобиль, гараж, шпалы вдоль пути и мусор с древесиной, также огнем поврежден вагон поезда. Два человека погибли, еще пятеро - получили ранения.