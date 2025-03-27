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Был обстрел энергетики. Зеленский ждет реакцию США на удар РФ по Херсону

Париж, Четверг 27 марта 2025 18:31
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Был обстрел энергетики. Зеленский ждет реакцию США на удар РФ по Херсону Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что США отреагируют на массированный российский обстрел Херсона. Враг повредил энергетические объекты в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и ГСЧС в Facebook.

По словам главы государства, США считают, что тишина в море и энергетическое перемирие работают. Но на самом деле в результате российских обстрелов сегодня, 27 марта, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Херсоне.

"Вот так оно работает с россиянами. И поэтому, по моему мнению, если сегодня было нарушение и были удары по Херсону, были удары по железнодорожному вокзалу, и было повреждено электричество, потому что были удары по энергетике, и в гражданском городе Херсон, это не поле боя, гражданские люди потеряли энергетику, я считаю, что должна быть реакция США", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что Украина четко понимает, какие объекты атаковала Россия и что было разрушено. Поэтому он поручил министру обороны Украины Рустему Умерову подготовить доказательства российского удара по энергетике.

"Это все подготовится и передастся США, и после этого мы ожидаем реакцию США, так как они нам говорили, что они будут на нарушения реагировать", - рассказал президент.

Фото: последствия обстрела Херсона (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Стоит заметить, что, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате российского обстрела Херсона в центральной части города загорелись автомобиль, гараж, шпалы вдоль пути и мусор с древесиной, также огнем поврежден вагон поезда. Два человека погибли, еще пятеро - получили ранения.

Обстрел Херсона

Напомним, оккупанты сегодня массированно обстреляли Херсон. Глава городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что в результате атаки у некоторых жителей пропал свет.

Также в Херсоне временно остановили движение троллейбусов из-за проблем с электричеством.

Это произошло после того, как Россия пообещала на 30 дней прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

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