МИД об "энергетическом перемирии": дата 18 марта - выдумка России

"Энергетическое перемирие" между Украиной и Россией действует с 25 марта. Версия Москвы о начале такого перемирия с 18 марта является выдумкой.

Как передает РБК-Украина , об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Дата 18 марта является сугубо вымышленной российской стороной, российской пропагандой, потому что это день звонка между Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) и Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.). Эта дата никогда не была названа, и это, опять же, только российская выдумка", - подчеркнул Тихий.

Он обратил внимание, что договоренности между Украиной и США об "энергетическом перемирии" с Россией были достигнуты на переговорах в Саудовской Аравии.

По словам Тихого, публикация таких договоренностей на сайте Белого дома 25 марта имеет юридическую силу. Тогда фактически началось перемирие.

Спикер МИД напомнил, что Россия уже неоднократно нарушала договоренности с Украиной. В таком случае усиление давления на страну-агрессора будет "самым лучшим лекарством", чтобы принудить ее к выполнению обязательств.

На брифинге Тихий также заявил, что после 25 марта не было никаких ударов РФ по энергетическим объектам Украины.

Но во время брифинга была опубликована статья AFP с комментариями неназванного украинского чиновника, который заявил, что произошел обстрел, якобы не направленный на энергетический сектор, но он пострадал. Вероятно, речь идет об обстреле Херсона, о котором сегодня говорил президент Зеленский.