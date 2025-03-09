ua en ru
Вс, 09 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Замораживание линии фронта может привести к разделению Херсонской области, - Прокудин

Воскресенье 09 марта 2025 20:55
UA EN RU
Замораживание линии фронта может привести к разделению Херсонской области, - Прокудин Фото: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин (facebook com alexandr prokudin7)
Автор: Ірина Гайдук

Херсонской области грозит разделение на части с установлением вооруженной границы, подобной Берлинской стене. Это может произойти в случае замораживания текущей линии фронта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал в интервью The Telegraph.

По словам Прокудина, Россия продолжает удерживать примерно 70% области, находящейся на левом берегу реки. Это означает, что Херсонская область окажется фактически разделенной, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, которое заморозит линию фронта.

"Такое замораживание линии фронта приведет к созданию сильно вооруженной границы, подобной той, которая была между Восточной и Западной Германией во время Холодной войны, или линии перемирия в Корее", - рассказал Прокудин.

Он добавил, что это делает удержание плацдармов на противоположном берегу реки сейчас критически важным для обеих сторон, поскольку Трамп настойчиво призывает Украину и Россию сесть за стол переговоров.

Россияне активизировались в Херсонской области

Также Прокудин рассказал, что российские войска на юге Украины стремятся захватить плацдармы на реке Днепр, чтобы использовать их как разменную монету в мирных переговорах. Десантные операции на реке резко активизировались после прихода к власти Дональда Трампа в ноябре.

"Сначала они пытались переправиться на лодках через реку, что заканчивалось для них фатально. Сейчас российские войска, используя бронетехнику, приближаются к разрушенным автомобильным и железнодорожным мостам, чтобы перекрыть эти пути, остановить логистику с нашей стороны, а также защитить свои лодки", - отметил глава ОВА.

Он добавил, что россиянам до сих пор не удалось закрепиться, назвав их десантные рейды "миссиями самоубийц".

Напомним, ранее Прокудин заявлял, что линию фронта необходимо подвинуть от Херсона минимум на 20 километров, чтобы остановить "российский дроновый террор", а до тех пор интенсивные обстрелы будут продолжаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Берлин
NEWS
Трамп не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых, - NBC News
Трамп не возобновит помощь Украине после подписания соглашения об ископаемых, - NBC News
DAILY
"Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена