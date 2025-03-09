Замораживание линии фронта может привести к разделению Херсонской области, - Прокудин

Херсонской области грозит разделение на части с установлением вооруженной границы, подобной Берлинской стене. Это может произойти в случае замораживания текущей линии фронта.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал в интервью The Telegraph .

По словам Прокудина, Россия продолжает удерживать примерно 70% области, находящейся на левом берегу реки. Это означает, что Херсонская область окажется фактически разделенной, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, которое заморозит линию фронта.

"Такое замораживание линии фронта приведет к созданию сильно вооруженной границы, подобной той, которая была между Восточной и Западной Германией во время Холодной войны, или линии перемирия в Корее", - рассказал Прокудин.

Он добавил, что это делает удержание плацдармов на противоположном берегу реки сейчас критически важным для обеих сторон, поскольку Трамп настойчиво призывает Украину и Россию сесть за стол переговоров.

Россияне активизировались в Херсонской области

Также Прокудин рассказал, что российские войска на юге Украины стремятся захватить плацдармы на реке Днепр, чтобы использовать их как разменную монету в мирных переговорах. Десантные операции на реке резко активизировались после прихода к власти Дональда Трампа в ноябре.

"Сначала они пытались переправиться на лодках через реку, что заканчивалось для них фатально. Сейчас российские войска, используя бронетехнику, приближаются к разрушенным автомобильным и железнодорожным мостам, чтобы перекрыть эти пути, остановить логистику с нашей стороны, а также защитить свои лодки", - отметил глава ОВА.

Он добавил, что россиянам до сих пор не удалось закрепиться, назвав их десантные рейды "миссиями самоубийц".