Если заморозить войну, то РФ использует украинские ресурсы для нового наступления, - Зеленский
Замораживание войны даст России возможность использовать украинские ресурсы для усиления армии. Это создаст угрозу нового наступления в будущем.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для Reuters.
Зеленский отметил, что прекращение огня без деоккупации захваченных территорий даст возможность России заработать триллионы долларов на украинских природных ресурсах и использовать эти средства для наращивания военной силы и дальнейшего наступления.
"Просто сисфайр (прекращение огня - ред.) - это значит дать паузу, пусть он разрабатывает, зарабатывает эти триллионы. Он (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) будет зарабатывать деньги, потом поднимет свою экономику, поднимет свою армию и снова пойдет войной", - подчеркнул украинский президент.
Он отметил, что Украина готова открыть доступ к своим полезным ископаемым для совместной разработки с США, но только после деоккупации и при условии получения надежных гарантий безопасности.
"Нам нужно защитить себя, свое государство. Мы готовы открыть инвестирование и зарабатывать вместе, если вы поможете нам с защитой. Усильте санкции, можно оттолкнуть Путина - и мы вместе будем разрабатывать наши полезные ископаемые", - добавил он.
По словам Зеленского, в ближайшее время состоится несколько встреч с представителями американской администрации для обсуждения деталей возможного сотрудничества.
Заметим, что вчера Зеленский заявил, что Россия стремится контролировать редкие земли и минералы Украины, привлекая к этому своих союзников. Однако, по его словам, Киев предлагает партнерам взаимовыгодное сотрудничество.
К тому же президент США Дональд Трамп заявил, что он может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. При этом Трамп уточнил, что он занимается вопросом защиты украинских редкоземельных металлов.
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