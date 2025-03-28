Адмирал Каво Драгоне, НАТО: Плохой мир может быть хуже его отсутствия

О перспективах перемирия и мирных переговорах, угрозах для НАТО со стороны России, роли США в Альянсе, размещении европейских войск в Украине и перспективах вступления Украины в НАТО – читайте в интервью главы Военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне для РБК-Украина.

С приходом к власти Дональда Трампа Североатлантический альянс переживает непростые времена. С одной стороны, американский президент выдвигает вроде бы резонные требования – европейские страны-члены должны тратить больше на свою оборону, ведь текущий уровень расходов явно недостаточен. С другой стороны, из-за океана раздаются многочисленные сигналы о том, что безопасность Европы – это в главной мере забота самой Европы, и безоглядно полагаться на США как ключевого союзника европейцы уже не могут. Укрепление европейской обороны априори является длительным делом, тогда как угроза со стороны России уже есть здесь и сейчас.

Отвечая на письменные вопросы РБК-Украина, глава Военного комитета НАТО (по сути, высший военный чиновник Альянса), итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне говорит: "Альянс состоит из 32 стран, поэтому вполне естественно ожидать, что каждая из них будет вносить свой вклад. В этом смысле президент Трамп прав: Европа должна делать больше – и она уже реагирует."

Кроме внутренних разкногласий, вопросом номер один для НАТО была и остается российская агрессия против Украины. "Россия является агрессором, независимо от того, какие поводы она пытается придумать для оправдания своих действий", – отмечает Драгоне в ответ на вопрос о требованиях, которые РФ сейчас выдвигает для начала перемирия. И подчеркивает, что именно Москва сейчас должна доказать, что она заинтересована в длительном мире.

В то же время, на прямой вопрос о том, снят ли уже с повестки дня вопрос членства Украины в НАТО, Драгоне отвечает достаточно осторожно: "Договоренности, что после начала и завершения мирных переговоров вступление Украины в НАТО произойдет автоматически, никогда не существовало. На данный момент членство Украины в НАТО не является частью текущих переговоров о мире".

– Президент США Дональд Трамп заявляет, что его действия "значительно укрепили НАТО". Насколько такая оценка соответствует действительности, учитывая, что среди европейских членов НАТО существуют совершенно противоположные мнения?

– Я считаю, что уже есть много комментариев и оценок по этому вопросу. Как вы, наверное, слышали от различных заинтересованных сторон, непосредственно вовлеченных в безопасность евроатлантического региона, все члены НАТО, кроме США (non-US Allies), должны увеличить инвестирование в оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, как и многие европейские лидеры, призвал страны-члены увеличить свои оборонные расходы.

На данный момент, думаю, никто не сомневается в абсолютной необходимости того, чтобы страны тратили больше средств для укрепления НАТО по двум причинам. Во-первых, одним из ключевых принципов Альянса является распределение финансовой ответственности, и на протяжении многих лет основную ее часть берут на себя США. Во-вторых, текущая и ожидаемая ситуация в сфере безопасности требует более сильного НАТО.

Альянс состоит из 32 стран, поэтому вполне естественно ожидать, что каждая из них будет вносить свой вклад. В этом смысле президент Трамп прав: Европа должна делать больше – и она уже реагирует. Оборонные расходы в рамках Альянса растут. Если в 2014 году только 3 страны тратили 2% ВВП на оборону, то в 2024 году это уже две трети членов НАТО, и рост продолжается.

Это факты. Сильная Европа выгодна Америке и делает НАТО крепче. В более опасном и конкурентном мире НАТО делает нас всех более защищенными.

– Может ли потенциальный отказ Соединенных Штатов от роли Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, о чем сообщают американские СМИ, существенно ослабить Альянс? Правда ли, что баланс сил в рамках Альянса уже значительно смещается из-за пассивности США и активизации Европы?

– Я не стану делать предположений относительно этих заявлений. Американские чиновники неоднократно четко заявляли о своей преданности Альянсу и об обеспечении того, чтобы сдерживание и оборона НАТО оставались крепкими.

Я могу сказать, что структура Альянса разработана таким образом, что если один из членов должен или хочет изменить свой вклад, другие берут часть его ответственности на себя. Были приняты специальные меры, чтобы НАТО продолжало выполнять свою миссию по обеспечению безопасности при любых условиях. Все решения в НАТО всегда принимаются в координации со всеми членами. Это наша сила, которая сделала этот Альянс самым успешным военно-политическим союзом в истории.

Адмирал Драгоне на встрече с Главнокомандующим ВСУ Александром Сирским (фото: facebook.com/GeneralStaffua)

– Какая страна или страны являются главной угрозой для НАТО сегодня? Считаете ли вы, что в ближайшие годы возможен прямой конфликт между Россией и НАТО? Готово ли НАТО к такому конфликту, и будет ли оно готово в тот гипотетический момент?

– Как четко указано в Стратегической концепции и Военной стратегии НАТО, главными угрозами являются Россия и террористические группировки.

Что касается возможного конфликта, то как военный я могу сказать, что если Россия сделает такой безрассудный шаг, ответ будет катастрофическим для Москвы. Без сомнений, силы и возможности НАТО значительно превосходят российские. Благодаря позиции сдерживания и обороны вероятность "столкновения" с Россией низкая, хотя и не исключена. Именно поэтому наши меры сдерживания должны оставаться сильными, и мы должны быть бдительными.

У нас есть оборонительные планы и они мощные. Мы готовы. Именно поэтому более 75 лет союзные страны сохраняют мир и стабильность.

– Если Россия не потерпит поражение в Украине и не понесет суровой ответственности за свою агрессию, существует ли риск ее нападения на другие европейские страны (страны Балтии, Молдову, Румынию, Польшу и т.д.), как регулярно заявляют некоторые европейские лидеры?

– Прежде всего, страны Балтии, Румыния и Польша являются членами НАТО, поэтому любая агрессия России против этих государств встретит ответ всех 32 стран Альянса.

С другой стороны, начиная с 1990-х годов, Россия циклически повторяет свои действия – осуществляет агрессию и вторжение в соседние страны, часто используя гибридные и дестабилизационные кампании, не достигающие уровня полномасштабной войны. Эта модель поведения уже хорошо изучена.

Как я уже отмечал, мы должны сдерживать любые потенциальные амбиции России или любого другого противника относительно действий против Альянса. Мы должны делать это, прежде всего, дипломатическим путем, но любые переговоры должны подкрепляться нашей позицией силы. Сочетание мягкой и жесткой силы – это уникальная особенность НАТО.

– Насколько реалистичным является вывод части войск США из Европы, в частности из Восточной Европы, и насколько серьезной угрозой это может быть?

– НАТО не видело никаких планов по изменению военного присутствия США в Европе.

С другой стороны, в последние дни администрация США неоднократно подтверждала свою приверженность НАТО, трансатлантическим отношениям и европейским союзникам. Для меня именно это является самым важным.

НАТО имеет надежные оборонные планы, и мы работаем над тем, чтобы обеспечить наличие необходимых сил и возможностей для сдерживания и – в случае необходимости – защиты друг друга. Если в будущем произойдут определенные перемещения американских войск в пределах Европы или даже их частичный вывод, я абсолютно уверен, что это будет происходить в координации со всеми 32 союзниками. Приоритетом будет сохранение стабильного присутствия войск и их боеспособности, чтобы уровень безопасности, обороны и сдерживания оставался таким же, как в течение последних 75 лет.

– Насколько эффективной гарантией послевоенной безопасности Украины может быть размещение европейских войск на ее территории, что сейчас активно обсуждается? Какие конкретные гарантии безопасности для Украины могли бы сделать повторную агрессию России невозможной в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе?

– По моему мнению, размещение войск может быть полезным, но только при конкретных условиях.

Во-первых, должно быть абсолютное прекращение огня, которого будут придерживаться обе стороны. Во-вторых, необходим мощный мандат, желательно под эгидой ООН. В-третьих, это должна быть авторитетная, многонациональная сила, которая будет состоять не только из европейских войск, и будет иметь достаточную численность для обеспечения существенного присутствия вдоль всей российско-украинской границы.

Главной гарантией безопасности для Украины будут оставаться ее Вооруженные Силы. За три года войны, благодаря своей устойчивости и полученной поддержке, они достигли чрезвычайно высокого уровня эффективности и продолжают укрепляться.

Украина и в дальнейшем будет получать важную помощь от ряда стран в виде поставок оружия, обучения и обеспечения взаимодействия. Это позволит ей восстановить те возможности, которые были истощены войной, и реорганизовать свои Вооруженные Силы, чтобы обеспечить необходимое сдерживание для предотвращения новой агрессии.

После войны необходим устойчивый мир. Это не может быть еще один "Минск-3". Россия не должна использовать перемирие для перегруппировки и больше никогда не должна пытаться захватить ни один квадратный сантиметр украинской земли. Именно поэтому союзники НАТО оказывают Украине такую значительную поддержку. Это важно не только для безопасности Украины, но и для безопасности всей Европы и мира.

– Можно ли сказать, что вопрос вступления Украины в НАТО окончательно снят с повестки дня?

– Главный приоритет сейчас для всех – это достижение справедливого и устойчивого мира. На саммите в Вашингтоне в прошлом году НАТО подтвердило свою приверженность будущему членству Украины в Альянсе.

Однако договоренности, что после начала и завершения мирных переговоров вступление Украины в НАТО произойдет автоматически, никогда не существовало. На данный момент членство Украины в НАТО не является частью текущих переговоров о мире.

Однако в будущем, если будут выполнены все необходимые условия, в частности заинтересованность самой Украины и единодушная поддержка всех союзников, нельзя исключать возможности начала процесса укрепления связей между Украиной и НАТО.

– Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие 5-й статьи НАТО на Украину без ее официального членства в Альянсе. Как вы относитесь к этой идее? Насколько она реалистична?

– Мы не комментируем заявления глав государств. Я могу сказать, что еще до незаконной и жестокой войны России против Украины, НАТО активно сотрудничало с Украиной, помогая ей укрепить обороноспособность и усилить сдерживание. Мы продолжаем делать это и сейчас благодаря таким структурам, как Командование НАТО по подготовке и оказанию помощи в области безопасности Украины (NSATU) и Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

Мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину через обучение, консультации и программы сотрудничества. Лучшей гарантией безопасности станет сильная, выносливая и боеспособная украинская оборона – сейчас и в будущем.

– Как бы вы в целом оценили состояние и возможности украинской армии? Насколько она сейчас приближена к стандартам НАТО?

– С 1990-х годов НАТО и Украина развивали крепкое партнерство. Украинские военные участвовали в операциях и миссиях НАТО, проходили совместные учения с союзниками, что помогло улучшить совместимость с силами Альянса.

С 2016 года НАТО поддерживает Украину через Комплексный пакет помощи и другие инициативы, такие как Рабочий план Военного комитета по Украине. Эти меры направлены на усиление обороноспособности Украины и внедрение реформ в соответствии со стандартами НАТО, евроатлантических принципов и лучших мировых практик.

Во время войны Украина продемонстрировала чрезвычайную устойчивость и адаптивность, эффективно интегрируя вооружение, тактику и подготовку по стандартам НАТО. Хотя технически и структурно украинская армия еще не полностью соответствует всем требованиям Альянса, ее боевые успехи, инновационность и качество руководства делают ее чрезвычайно боеспособной силой, с которой НАТО может еще теснее сотрудничать в будущем.

Во время моего визита в Украину в этом году я лично увидел преданность ваших военных. Эти воины вдохновляют, поражают своим профессионализмом, решительностью и настойчивостью. Ежедневно они борются за свою страну и будущее. В то же время украинские военные демонстрируют инновационность на поле боя, ведь эта война сочетает современные и традиционные методы ведения боевых действий. И, возможно, нам придется адаптировать стандарты НАТО в будущем, чтобы отвечать новым вызовам.

– Как бы вы оценили текущую ситуацию на поле боя в Украине? Как, по вашему мнению, россиянам удалось вытеснить украинские силы из большей части Курской области, и насколько стратегически важным является это отступление для Украины?

– Ситуация на фронте остается очень нестабильной. Россияне продолжают достигать небольших успехов, но за очень высокую цену – с огромными человеческими потерями и быстрым истощением арсеналов.

Однако, как я уже говорил, дух и мужество украинских военных действительно впечатляющие. Союзники делают все возможное, чтобы поддержать Украину в ее вполне законном праве на самозащиту.

Адмирал Драгоне и президент Украины Владимир Зеленский (фото: president.gov.ua)

– В контексте мирных переговоров, какие уступки со стороны Украины и России кажутся наиболее вероятными?

– Мы находимся только на начальной стадии мирных переговоров, поэтому я не могу комментировать текущий процесс. Дипломаты работают 24/7.

Сейчас ключевая задача – достичь справедливого и долговременного мира как можно быстрее. Для Украины крайне важно подойти к переговорному процессу с позиции силы. Именно поэтому НАТО продолжает оказывать поддержку Украине, ожидая развития событий.

Речь идет не о подпитке войны, а о гарантировании того, что Украина сможет защищать себя как сейчас, так и в будущем. Чем сильнее будет Украина, тем выше шансы на выгодную сделку для стабильного мира. Это важно не только для Украины, но и для всего мира.

– Имеет ли Россия право выдвигать какие-то условия для прекращения огня, как она делает сейчас?

– Россия является агрессором, независимо от того, какие поводы она пытается придумать для оправдания своих действий. Более того, она неоднократно нарушала предыдущие соглашения.

Именно поэтому необходимо тщательно анализировать любые предложенные условия. Украина уже согласилась на прекращение огня – теперь ход за Россией. Она должна доказать, что действительно заинтересована в длительном мире.

В конце концов, в любых переговорах каждая сторона имеет право не только предлагать, но и отказываться от определенных условий.

– Реально ли обеспечить полное прекращение огня на такой длинной линии фронта, как в Украине? Если боевые действия будут заморожены вдоль текущей линии соприкосновения, превратится ли война в замороженный конфликт? Насколько велик риск его "размораживания" в будущем?

– Обеспечение долговременного прекращения огня – чрезвычайно сложная задача, которая зависит от многих факторов.

Конечно, все мы стремимся к полному прекращению боевых действий на всей территории Украины и справедливому и прочному миру. Но, как я уже говорил, плохой мир может быть хуже его отсутствия.

Замороженный конфликт – это худший сценарий. Поэтому сейчас стоит сосредоточиться на достижении настоящего, длительного мира. Слава Украине!