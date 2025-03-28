У НАТО назвали замороження війни в Україні "найгіршим сценарієм"

За його словами, забезпечення довготривалого припинення вогню - це складне завдання, яке залежить від багатьох факторів.

"Звісно, всі ми прагнемо повного припинення бойових дій на всій території України та справедливого і міцного миру. Але, як я вже казав, поганий мир може бути гіршим за його відсутність. Заморожений конфлікт - це найгірший сценарій. Тому зараз варто зосередитися на досягненні справжнього, тривалого миру", - додав Драгоне.

Перемир'я України та Росії

Наразі між воюючими сторонами діє часткове перемир'я. Зокрема, на Чорному морі та в енергетиці. Як уточнив напередодні речник МЗС України Георгій Тихий, "енергетичне перемир'я" діє з 25 березня.

Тим часом Москва називає дату початку припинення вогню 18 березня. Цей режим має протриматися не менше 30 діб. За словами Тихого, дата 18 березня є вигадкою росіян, а перемир'я діє з дати оприлюднення заяв за підсумками "непрямих переговорів" за посередництва США у Саудівській Аравії.

Зазначимо, українська сторона вважає, що росіяни вже порушили цей режим. Вчора ворог масовано обстріляв Херсон, внаслідок чого постраждав енергетичний сектор. Як повідомив президент Володимир Зеленський, офіційний Київ чекає реакції від Америки, бо вона має контролювати дотримання домовленостей.