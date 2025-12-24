НАТО наращивает присутствие в Балтийском море на фоне постоянных атак РФ

Балтийское море постепенно становится зоной активного противостояния между НАТО и Россией. В частности, с 2023 года зафиксировано как минимум 11 актов саботажа на балтийских коммуникациях.

Пентагон и разведки европейских стран связывают эти инциденты с так называемым "теневым флотом" России.

Больше всего пострадали кабели и трубопроводы, которые, вероятно, повреждены в результате того, "что корабли тянули свои якоря по морскому дну". Более того, в октябре военные корабли РФ имитировали столкновения с судами Дании и наводили на них оружие.

Польша закупает субмарины

Польское правительство решило купить три шведских подводных лодки A-26 на общую сумму 2,8 млрд долларов. Они специально разработаны для мутных и мелководных вод Балтики, и имеют длину всего 66 метров.

В носовой части субмарины есть специальный шлюз, который позволяет выпускать подводные дроны, сенсоры или водолазов на морском дне. Это должно обезопасить расположенные на морском дне газопроводы Balticconnector и Baltic Pipe, коммуникационные и электрокабели.

НАТО усиливает патрулирование в рамках операции "Балтийский часовой", однако возможности осмотра судов ограничены из-за международного права. Польша уже приняла закон, который "позволяет военно-морскому флоту применять силу для защиты критической инфраструктуры даже за пределами территориальных вод".