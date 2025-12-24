НАТО нарощує присутність у Балтійському морі на тлі постійних атак РФ

Балтійське море поступово стає зоною активного протистояння між НАТО та Росією. Зокрема, з 2023 року зафіксовано як мінімум 11 актів саботажу на балтійських комунікаціях.

Пентагон та розвідки європейських країн пов’язують ці інциденти з так званим "тіньовим флотом" Росії.

Найбільше постраждали кабелі та трубопроводи, які, ймовірно, пошкоджені внаслідок того, "що кораблі тягнули свої якорі по морському дну". Ба більше, у жовтні військові кораблі РФ імітували зіткнення з суднами Данії та наводили на них зброю.

Польща закуповує субмарини

Польський уряд вирішив купити три шведських підводних човни A-26 на загальну суму 2,8 млрд доларів. Вони спеціально розроблені для каламутних і мілководних вод Балтики, і мають довжину лише 66 метрів.

У носовій частині субмарини є спеціальний шлюз, який дозволяє випускати підводні дрони, сенсори або водолазів на морському дні. Це має убезпечити розташовані на морському дні газопроводи Balticconnector та Baltic Pipe, комунікаційні та електрокабелі.

НАТО посилює патрулювання в рамках операції "Балтійський вартовий", однак можливості огляду суден обмежені через міжнародне право. Польща вже ухвалила закон, який "дозволяє військово-морському флоту застосовувати силу для захисту критичної інфраструктури навіть за межами територіальних вод".