В НАТО боятся нового скандала с Трампом? Саммит в Гааге сократили, - СМИ

Саммит НАТО, который должен пройти в июне в Гааге, состоится по сокращенной программе. Он может быть испытанием для Марка Рютте на посту генерального секретаря.

Как пишет издание, Марку Рютте, вероятно, понадобятся все его дипломатические навыки, чтобы обеспечить успех саммита. В частности, речь и об удовлетворении президента США Дональда Трампа.

В частности, речь о саммите НАТО 2018 года в Брюсселе во время первого президентского срока Трампа. Тогда видео напряженного спора с бывшим генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом определило тон всего заседания. Тогда же Трамп пригрозил полностью вывести США из военной организации.

Согласно информации СМИ, во избежание чрезмерных поводов для конфликтов среди членов Альянса саммит сокращен с трех дней до двух. Программа еще не утверждена, но, вероятно, в первый день состоится официальный ужин, а во второй - две рабочие сессии: одна сосредоточится на расходах на оборону, а другая - на вопросах развития оборонной промышленности.

Поскольку несколько европейских союзников проявляют интерес к закупке оборонной продукции из Японии и Южной Кореи, на последней сессии, вероятно, будут присутствовать четыре "индо-тихоокеанских партнера" НАТО - Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея.

Президент Украины Владимир Зеленский был почетным гостем на предыдущих саммитах НАТО. Хотя пока нет подтверждения его приглашения, большинство представителей НАТО считают, что он все же приедет.

А вот глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна ранее заявлял, что отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите будет "серьезной стратегической ошибкой", поскольку это будет единственной темой, о которой будут писать СМИ после встречи. Однако если Зеленский все же приедет, то, вероятно, для него не будет организовано отдельное заседание Совета Украина-НАТО, как это было во время двух предыдущих саммитов.