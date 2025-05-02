Трамп может не поехать саммит НАТО, если Европа не выполнит его требований, - СМИ

Президент США Дональд Трамп может проигнорировать саммит НАТО, который пройдет в Гааге в июне. Это якобы произойдет, если европейские страны-члены Альянса не увеличат расходы на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Издание утверждает, что новый посол США при НАТО Мэтью Витакер во время каждой встречи послов НАТО требует от союзников увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП.

По информации журналистов, сначала немецкие чиновники не верили, что американцы говорят всерьез, когда требуют таких оборонных расходов. Но теперь Витакеру верят.

Также именно Витакер угрожает тем, что президент Дональд Трамп откажется от визита на саммит НАТО, если союзники не пересмотрят свои оборонные расходы.

Официального подтверждения таким слухам нет.

При этом организаторы саммита рассказали, что не получали никаких подтверждений того, что Трамп не приедет на мероприятие.