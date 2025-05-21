Будут ли обсуждать на саммите НАТО в Гааге помощь Украине: что говорит Рютте

Во время саммита НАТО в Гааге страны-члены Альянса будут обсуждать военную помощь Украине. Они хотят убедиться, что Киев в лучшей позиции для продолжения борьбы с Россией, а мирное соглашение после завершения боевых действий будет длительным.

Как сообщает РБК-Украина , об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

По его словам, во время саммита члены НАТО обсудят длительный мир в Украине и ее поддержку, пока продолжаются военные действия.

"Что касается Украины, она также будет темой обсуждения на саммите, мы должны убедиться, что Украина, пока продолжается борьба, получит всю возможную коллективную поддержку, чтобы иметь наилучшую возможную позицию для ее продолжения. А когда наступит мир, чтобы это было прекращение огня или мирное соглашение, которое будет длительным, постоянным", - отметил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо "чтобы мы никогда не вернулись к повторению того, что мы видели с Минскими договоренностями".

"Именно этого я ожидаю от Гаагского саммита, и я достаточно уверен, что мы сможем этого достичь. Это на самом деле покажет, что НАТО в составе 32 стран, с экономикой объемом в 50 триллионов, если объединить все это вместе с расходами на оборону на таком уровне, что мы действительно способны защитить себя от любого противника, любого врага", - добавил Рютте.