У НАТО бояться нового скандалу з Трампом? Саміт у Гаазі скоротили, - ЗМІ

Саміт НАТО, який повинен пройти у червні в Гаазі, відбудеться за скороченою програмою. Він може бути випробуванням для Марка Рютте на посаді генерального секретаря.

Як пише видання, Марку Рютте, ймовірно, знадобляться всі його дипломатичні навички, щоб забезпечити успіх саміту. Зокрема, мова і про задоволення президента США Дональда Трампа.

Зокрема, мова про саміт НАТО 2018 року в Брюсселі під час першого президентського терміну Трампа. Тоді відео напруженої суперечки з колишнім генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом визначило тон усього засідання. Тоді ж Трамп пригрозив повністю вивести США з військової організації.

Згідно з інформацією ЗМІ, для уникнення надмірних приводів для конфліктів серед членів Альянсу саміт скорочено з трьох днів до двох. Програма ще не затверджена, але, вірогідно, першого дня відбудеться офіційна вечеря, а другого - дві робочі сесії: одна зосередиться на витратах на оборону, а інша - на питаннях розвитку оборонної промисловості.

Оскільки кілька європейських союзників виявляють інтерес до закупівлі оборонної продукції з Японії та Південної Кореї, на останній сесії, ймовірно, будуть присутні чотири "індо-тихоокеанські партнери" НАТО - Австралія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея.

Президент України Володимир Зеленський був почесним гостем на попередніх самітах НАТО. Хоча наразі немає підтвердження його запрошення, більшість представників НАТО вважають, що він все ж таки приїде.

А ось глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше заявляв, що відмова президенту України Володимиру Зеленському у візиті буде "серйозною стратегічною помилкою", оскільки це буде єдиною темою, про яку писатимуть ЗМІ після зустрічі. Однак якщо Зеленський все ж приїде, то, ймовірно, для нього не буде організоване окреме засідання Ради Україна-НАТО, як це було під час двох попередніх самітів.