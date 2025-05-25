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Зеленского пригласили на саммит НАТО в Гааге: там также будет Трамп

Украина, Воскресенье 25 мая 2025 18:59
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Зеленского пригласили на саммит НАТО в Гааге: там также будет Трамп Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге. В мероприятии также планирует принять участие президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WNL.

Министр обороны Нидерландов подтвердил, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в Гааге 24 июня.

По словам Брекельманса, президент Зеленский также будет присутствовать от имени Украины.

"НАТО смотрит, где в программе Зеленский может иметь хорошее место", - сказал он.

Однако о том, встретятся ли Трамп и Зеленский в Гааге, он пока не решается сказать.

Саммит в Гааге

Напомним, в начале мая Der Spiegel писало, что Трамп может проигнорировать саммит НАТО. Мы писали, что именно может стать причиной.

Однако на днях премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует принять участие в июньском саммите НАТО в Гааге.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что во время саммита НАТО в Гааге страны-члены Альянса планируют обсудить военную помощь Украине.

Они хотят убедиться, что Киев в лучшей позиции для продолжения борьбы с Россией, а мирное соглашение после завершения боевых действий будет длительным.

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Владимир Зеленский НАТО Война России против Украины
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