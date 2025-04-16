Следующий раунд переговоров США с Ираном состоится не в Омане, - CNN
Соединенные Штаты и Иран меняют локацию для обсуждения ядерной сделки. Оман останется в процессе в качестве посредника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Знакомый с планами анонимный источник телеканала отметил, что второй раунд запланирован в Риме на субботу, 19 апреля. Ранее сообщалось, что переговоры снова состоятся в Омане.
Это свидетельствует о том, что спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сначала посетит Париж, где вместе с госсекретарем США Марко Рубио проведет переговоры по Украине, а после посетит Рим для обсуждения новой ядерной сделки с Ираном.
В то же время, источник CNN сообщил, что несмотря на Рим, как новое место переговоров, Оман по-прежнему будет играть роль посредника.
Министр иностранных дел Омана выступил в роли посредника в прошлые выходные, осуществляя связь между двумя сторонами в непрямых переговорах. В конце диалога Уиткофф поговорил непосредственно с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Сейчас ожидается также подобный формат, сообщил источник телеканала.
Иран, вероятно, ожидает разъяснений от Уиткоффа после того, как на этой неделе американский представитель изменил позицию. В интервью Fox News Уиткофф заявил, что Ирану не нужно обогащать уран выше 3,67% для выполнения гражданской программы. Это похоже на тот факт, что США согласились на сохранение Ираном ядерной программы.
В то же время, отмечает CNN, во вторник, 15 апреля, Уиткофф занял более максималистскую позицию, написав в соцсети Х, что "Иран должен остановить и ликвидировать свою программу ядерного обогащения и вооружения".
Переговоры по новой ядерной программе Ирана
С приходом на второй президентский срок, Дональд Трамп решил заключить новую ядерную сделку с Ираном, после того, как он разорвал старое соглашение и возобновил санкции против ближневосточной страны во время своей первой каденции с 2017 по 2021 годы.
В начале марта Трамп обратился с письмом к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором предложил заключить новое соглашение. В случае отказа американский лидер пригрозил Тегерану массированными ударами по территории страны, в частности по объектам, которые относят к иранской ядерной программе.
Сначала Хаменеи ответил, что не желает вести переговоры с "высокомерными государствами" и привел в полную боевую готовность ракетные войска.
Однако 11 апреля иранский лидер под давлением изменил свою позицию и согласился на переговоры с США.
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