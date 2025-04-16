Наступний раунд переговорів США з Іраном відбудеться не в Омані, - CNN

Сполучені Штати та Іран змінюють локацію для обговорення ядерної угоди. Оман залишиться у процесі в якості посередника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Знайоме з планами анонімне джерело телеканалу зазначило, що другий раунд запланований у Римі на суботу, 19 квітня. Раніше повідомлялося, що переговори знову відбудуться в Омані.

Це свідчить про те, що спецпосланник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф спочатку відвідає Париж, де разом з держсекретарем США Марко Рубіо проведе переговори щодо України, а після завітає до Риму для обговорення нової ядерної угоди з Іраном.

Водночас, джерело CNN повідомило, що попри Рим, як нове місце переговорів, Оман, як і раніше, відіграватиме роль посередника.

Міністр закордонних справ Оману виступив у ролі посередника минулих вихідних, здійснюючи зв'язок між двома сторонами у непрямих переговорах. Наприкінці діалогу Віткофф поговорив безпосередньо з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Наразі очікується також подібний формат, повідомило джерело телеканалу.

Іран, ймовірно, очікує роз'яснень від Віткоффа після того, як цього тижня американський представник змінив позицію. В інтерв'ю Fox News Віткофф заявив, що Ірану не потрібно збагачувати уран вище 3,67% для виконання цивільної програми. Це схоже на той факт, що США погодилися на збереження Іраном ядерної програми.

Водночас, зазначає CNN, у вівторок, 15 квітня, Віткофф зайняв більш максималістичну позицію, написавши у соцмережі Х, що "Іран повинен зупинити та ліквідувати свою програму ядерного збагачення та озброєння".