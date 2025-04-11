Верховный лидер Ирана под давлением изменил мнение о переговорах с США: NYT узнало детали
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи под давлением согласился на переговоры с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
NYT пишет, что Иран обдумывал ответ на письмо президента США Дональда Трампа с просьбой о ядерных переговорах. Поэтому президент страны, а также главы судебной системы и парламента собрались с верховным лидером Ирана в прошлом месяце.
Анонимные источники издания заявили, что Хаменеи публично и неоднократно запрещал вести переговоры с Вашингтоном, называя это глупым и идиотским. Однако старшие чиновники, в рамках необычно скоординированных усилий, призвали его изменить курс.
Высшие должностные лица призвали Хаменеи позволить Тегерану вести переговоры с Вашингтоном, даже напрямую, если это необходимо, поскольку в противном случае режим Исламской Республики может быть свергнут.
В то же время, по данным источников, официальные лица сообщили верховному лидеру Ирана, что если страна откажется от переговоров или если переговоры потерпят неудачу, то военные удары по двум основным ядерным объектам Ирана, Натанзе и Фордоу, будут неизбежными.
Как результат, в конце многочасовой встречи Хаменеи уступил. Он дал свое разрешение на переговоры, сначала косвенные, через посредника, а затем, если дела пойдут хорошо, на прямые переговоры между американскими и иранскими переговорщиками.
Трамп пытается возобновить переговоры с Ираном
После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп пытается возобновить переговоры с Ираном по ядерной сделке.
В частности 7 марта 2025 года президент Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, аятоли Али Хаменеи, в котором предупредил, что Тегеран имеет два варианта:
- заключить соглашение по своей ядерной программе
- столкнуться с военными последствиями со стороны США.
Президент США поставил двухмесячный срок для достижения соглашения, пригрозив Ирану "бомбардировками, которых они раньше не видели".
В ответ на это Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с "агрессивными правительствами".
Однако уже 28 марта Иран прислал официальный ответ на письмо Трампа, в котором сигнализировал о готовности к переговорам.
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