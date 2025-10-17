ua en ru
Следующие переговоры со Словакией состоятся в Украине, - Свириденко

Словакия, Пятница 17 октября 2025 19:34
UA EN RU
Следующие переговоры со Словакией состоятся в Украине, - Свириденко Фото: Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава правительства Словакии Роберт Фицо (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с главой правительства Словакии Робертом Фицо договорилась, что следующий раунд межправительственных консультаций состоится в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в публикации главы украинского правительства в Telegram.

"Благодарю Роберта Фицо и правительства Словакии за конструктивность. Договорились, что следующий раунд консультаций проведем в Украине", - подчеркнула Свириденко.

Она рассказала, что обсудила со словацким премьером энергетическую безопасность, оборону, инфраструктуру, образование и санкционную политику.

По результатам встречи было подписано четыре соглашения:

  • о сотрудничестве в сфере трудовой миграции;
  • о финансово-технической помощи;
  • протокол о пунктах пропуска;
  • о размещении дипломатических представительств.

Премьер-министр Украины подчеркнула, что Словакия поддержит защиту украинской энергосистемы и проекты по созданию укрытий в школах, расположенных в прифронтовых регионах.

"Отдельно важное решение - в 2026 году в Братиславе откроется первая двуязычная украинская школа. Это позволит нашим детям, которые вынужденно выехали из-за войны, учиться в украинской среде и сохранять связь с Родиной", - сообщила Свириденко.

Кроме того, Украина обсудила со Словакией 19-й пакет антироссийских санкций.

Встреча Свириденко и Фицо

Напомним, в пятницу, 17 октября, стартовали консультации правительств Украины и Словакии. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава словацкого правительства Роберт Фицо обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества.

Фицо заявил о готовности своей страны обсуждать возобновление транзита российского газа через территорию Украины.

При этом он неожиданно выразил поддержку стремлению Украины присоединиться к Европейскому Союзу, но уточнил, что не поддерживает членство Украины в НАТО.

Переговоры проходили в Кошице - втором по величине городе Словакии на востоке страны, где проживает около 225 тысяч человек.

Украина Роберт Фицо Юлия Свириденко
