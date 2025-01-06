Наступление ВСУ в Курской области и большое интервью Зеленского: новости за выходные

Украинский президент Владимир Зеленский дал почти трехчасовое интервью американскому блогеру и интервьюеру Лексу Фридману. Тем временем Силы обороны атаковали россиян в Курской области сразу на нескольких направлениях.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
В воскресенье, 5 января, Силы обороны атаковали россиян в Курской области сразу на нескольких направлениях. Российские военкоры начали заявлять о новом наступлении Вооруженных сил Украины, которое якобы нацелено на захват Курской АЭС.
РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации на данном участке фронта.
Во время подкаста президент предоставил глубокие ответы на сложные вопросы, раскрывая украинское видение справедливого мира, которое является важным для партнерских стран.
Президент также поделился мыслями о силе украинского народа, источниках российской агрессии и готовности работать с новоизбранным президентом Дональдом Трампом и другими партнерами для достижения надежного и длительного мира.
Главные тезисы интервью:
Зеленский заявил, что первые переговоры об окончании войны будут с новоизбранным президентом Дональдом Трампом.
Более того, Трамп может быть первым лидером, который после полномасштабного вторжения России посетит Украину, прилетев в страну самолетом.
Кроме того, президент рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко извинился за выпущенные с его территории ракеты.
Мы также писали, что во время интервью Зеленский выругался из-за того, что Запад не помог Украине перед вторжением РФ.
В Керченском проливе погибли более 30 дельфинов. Причина - разлив мазута, который возник в результате затопления танкеров РФ.
По словам ученых, основная часть китообразных погибла в первые 10 дней после катастрофы.
Подробнее о катастрофе и ее последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.
Больницы в Китае переполнены людьми на фоне роста числа случаев нового вируса HMPV. Есть опасения, что он может стать причиной для новой эпидемии, как COVID-19.
Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх отметил, что на границе Сумской области зафиксировали значительное увеличение количества обстрелов. По сравнению с прошлым годом, их количество выросло в четыре раза.
"Откровенно скажу, что мы фиксируем больше обстрелов. В четыре раза больше. Больше применяются FPV-дроны, которых в прошлом году вообще не было, а сегодня это уже более 130. Это КАБы, это "Шахеды", это беспилотники", - отметил Артюх.
По его словам, только за эти 5 дней нового года на территории области уже зафиксировано более 300 обстрелов.
По данным спасателей, пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Деснянском районе.
Во время разведки спасатели обнаружили тела двух погибших людей. Еще один человек пострадал от огня.
Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.
Пограничники разоблачили попытку незаконной перевозки экзотических животных через границу. Мужчина, который это организовал, предложил взятку, чтобы избежать ответственности.
"Пограничники разоблачили попытку незаконной перевозки экзотических лемуров и птиц. После углубленного осмотра микроавтобуса обнаружено, что водитель, гражданин Польши, не имеет на транспортировку соответствующих документов", - пояснили в ГПСУ.
Полиция Киева разыскивает 16-летнюю мать, которая оставила младенца в запертой квартире. Полицейские отметили, что установили личность матери, однако сейчас разыскивают ее, а также устанавливают ее родственников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.