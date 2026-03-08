ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Наступление РФ на Харьковщине на "осторожной паузе": в ВСУ объяснили, что задумал враг

14:43 08.03.2026 Вс
2 мин
Почему россияне приостановили наступательные действия на этом направлении?
aimg Татьяна Степанова
Наступление РФ на Харьковщине на "осторожной паузе": в ВСУ объяснили, что задумал враг Фото: наступление россиян на Харьковщине на "осторожной паузе" (Getty Images)

На северной части Харьковской области россияне сейчас находятся на "осторожной паузе".

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

"Именно северная Харьковщина - они пока на осторожной такой паузе. Если уж брать северную Харьковщину - есть попытки россиян лезть там в Сотницком Казачке и так далее. Вот там они что-то еще шевелятся", - сказал Трегубов.

Отвечая на вопрос об общей оперативной обстановке на Харьковщине, спикер сообщил, что на большинстве направлений боестолкновений в субботу не произошло вообще.

Относительно взятия россиянами оперативной паузы, Трезубов рассказал, что сейчас у них наблюдается серьезное затишье, которое враг использует, в частности, для восстановления своего наступательного потенциала.

"Тот факт, что россияне вообще сейчас не способны проводить какие-то эффективные наступательные действия или даже пытаться проводить какие-то эффективные инфильтрации - это свидетельство того, что либо у них пауза на перегруппировку, либо у них пауза, потому что они получили определенное поражение и теперь пытаются восстановить это", - пояснил спикер.

В то же время он рассказал, что сейчас накопление личного состава, техники фиксируется и на Великобурлукском, и на обоих Слобожанских направлениях.

Также Трегубов отметил, что ситуация в Липцах на самом деле почти не влияет на общую обстановку на направлении.

"Там сейчас низкая интенсивность, они пытаются ее время от времени возобновлять", - добавил спикер.

Ситуация на фронте

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги операций Сил обороны, отметив, что украинские силы отбили больше территорий, чем РФ смогла захватить за последний период.

В частности, подразделения Десантно-штурмовых войск продолжают активные действия не только на востоке, но и проводят контрнаступательные мероприятия на юге Украины.

По оценкам экспертов, на отдельных участках фронта Украина добилась самых быстрых успехов в поле боя с начала года.

Также сообщалось, что в ходе успешных операций ВСУ освободили от оккупантов более 300 квадратных километров территории, что позволило улучшить тактическое положение на нескольких направлениях.

