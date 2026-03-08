Наступление РФ на Харьковщине на "осторожной паузе": в ВСУ объяснили, что задумал враг

Как сообщает РБК-Украина , об этом начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

"Именно северная Харьковщина - они пока на осторожной такой паузе. Если уж брать северную Харьковщину - есть попытки россиян лезть там в Сотницком Казачке и так далее. Вот там они что-то еще шевелятся", - сказал Трегубов.

Отвечая на вопрос об общей оперативной обстановке на Харьковщине, спикер сообщил, что на большинстве направлений боестолкновений в субботу не произошло вообще.

Относительно взятия россиянами оперативной паузы, Трезубов рассказал, что сейчас у них наблюдается серьезное затишье, которое враг использует, в частности, для восстановления своего наступательного потенциала.

"Тот факт, что россияне вообще сейчас не способны проводить какие-то эффективные наступательные действия или даже пытаться проводить какие-то эффективные инфильтрации - это свидетельство того, что либо у них пауза на перегруппировку, либо у них пауза, потому что они получили определенное поражение и теперь пытаются восстановить это", - пояснил спикер.

В то же время он рассказал, что сейчас накопление личного состава, техники фиксируется и на Великобурлукском, и на обоих Слобожанских направлениях.

Также Трегубов отметил, что ситуация в Липцах на самом деле почти не влияет на общую обстановку на направлении.

"Там сейчас низкая интенсивность, они пытаются ее время от времени возобновлять", - добавил спикер.