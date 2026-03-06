Россияне рвутся к центру Гришино, атакуя с двух направлений (карта)

Российские войска пытаются прорваться к центральной части села Гришино Донецкой области. Захватчики одновременно штурмуют населенный пункт с двух сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку войск "Восток" в Facebook .

Стратегия врага

По данным военных, противник пытается прорваться к центральной части Гришино, проводя одновременные штурмовые действия с севера и юга.

"Россияне также пытаются полностью овладеть Покровском и Мирноградом. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов", - говорится в сообщении группировки.

Фото: Бои за Гришино (DeepStateMap)

Ответ ВСУ

Украинские защитники активно противодействуют намерениям оккупантов, проводя комплексные мероприятия для сдерживания штурмов. Силы обороны осуществляют:

усиленную аэроразведку для выявления перемещений врага;

дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения;

блокирование вражеской логистики;

системные поисково-ударные действия.

В борьбе с врагом задействованы подразделения ударных дронов, артиллерия и авиация, которые наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Потери оккупантов

Зона ответственности УВ "Восток" остается одной из самых горячих точек фронта. За минувшие сутки здесь зафиксированы наибольшие потери врага - 347 захватчиков.

Также украинские силы уничтожили 1539 беспилотников различных типов и поразили или уничтожили 121 единицу другого вооружения и техники противника.

Особое внимание Силы обороны уделяют уничтожению операторов российских дронов. За сутки было поражено 64 пункта управления БпЛА.