RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Наступление или имитация? Военный объяснил активность россиян в Сумской области

Иллюстративное фото: россияне проявляют активность в Сумской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты своей военной активностью в Сумской области хотят вынудить Украину перебросить солдат с других направлений.

Об этом заявил заместитель командира 71 отдельной аэромобильной бригады 8 корпуса ДШВ ВСУ Александр Ярмош, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Читайте также: РФ готовит весеннее наступление? Что прогнозирует Welt и как реагируют в Украине

Ярмоша попросили прокомментировать слухи о том, что россияне могут готовить наступление в Сумской области. 

"Это имитационный шум, чтобы создать ту картинку, которую они хотят, чтобы мы могли с других направлений перебросить определенные резервы - подразделения или даже целые бригады", - сказал он. 

По словам заместителя командира, в таком случае россияне планируют ударить в ту точку фронта, где украинская оборона ослабнет.

Также Ярмош сообщил, что оккупанты уже второй раз пытались использовать подземную трубу для прорыва в Сумскую область.

"Как первая попытка, так и вторая были совершенно неудачными. Было уничтожено почти 100% (солдат РФ - ред.)", - рассказал он.

Он уточнил, что во время второй попытки россияне пытались сделать отверстие в трубе в 100 метрах от места предыдущей неудачной вылазки.

По мнению Ярмоша, враг пытается повторить тактику, принесшую ему частичный успех в Авдеевке в 2024 году.

"Пленные, которые нам попадаются, говорят, что в штурмовых действиях у них выжить больше шансов, чем если они возвращаются обратно после неудачной операции", - подытожил военный.

Слухи о наступлении в Сумской области

Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что российские войска имитируют наступление в приграничных районах севера Украины.

В частности, в феврале 2026 года Минобороны РФ распространило информацию о якобы захвате села Сидоровка в Сумской области, однако визуальных подтверждений этому нет.

Аналитики отмечают, что Кремль использует для штурмов даже персонал Ракетных войск стратегического назначения и активно распространяет фейки о захватах пограничных сел, таких как Грабовское, Комаровка или Поповка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСумская областьВооруженные силы УкраиныВойска РФВойна в Украине