Наступление или имитация? Военный объяснил активность россиян в Сумской области

Ярмоша попросили прокомментировать слухи о том, что россияне могут готовить наступление в Сумской области.

"Это имитационный шум, чтобы создать ту картинку, которую они хотят, чтобы мы могли с других направлений перебросить определенные резервы - подразделения или даже целые бригады", - сказал он.

По словам заместителя командира, в таком случае россияне планируют ударить в ту точку фронта, где украинская оборона ослабнет.

Также Ярмош сообщил, что оккупанты уже второй раз пытались использовать подземную трубу для прорыва в Сумскую область.

"Как первая попытка, так и вторая были совершенно неудачными. Было уничтожено почти 100% (солдат РФ - ред.)", - рассказал он.

Он уточнил, что во время второй попытки россияне пытались сделать отверстие в трубе в 100 метрах от места предыдущей неудачной вылазки.

По мнению Ярмоша, враг пытается повторить тактику, принесшую ему частичный успех в Авдеевке в 2024 году.

"Пленные, которые нам попадаются, говорят, что в штурмовых действиях у них выжить больше шансов, чем если они возвращаются обратно после неудачной операции", - подытожил военный.