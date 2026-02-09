ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия имитирует новое наступление на севере Украины: ISW раскрыли замысел Кремля

Понедельник 09 февраля 2026 10:30
UA EN RU
Россия имитирует новое наступление на севере Украины: ISW раскрыли замысел Кремля Фото: Россия имитирует новое наступление на севере Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

РФ проводит компанию "когнитивной войны", используя мелкомасштабные трансграничные атаки в ранее неактивных районах фронта на севере Украины. Цель - попытаться убедить Запад, что линии фронта разрушаются.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также: РФ пытается создать "буферную зону" на Харьковщине.

Информационные манипуляции на Сумщине

Аналитики обратили внимание на заявление Минобороны РФ от 8 февраля о якобы захвате села Сидоровка к северо-западу от Сум, вблизи государственной границы. Российские милблогеры подали это как часть плана по созданию "буферной зоны" на севере Сумской области.

В то же время ISW отмечает, что не имеет никаких визуальных доказательств, которые подтверждали бы заявления российского военного ведомства о захвате населенного пункта.

Как пишут аналитики, Сидоровка расположена вблизи ранее неактивного участка фронта, где российские войска начали мелкомасштабные атаки только в декабре 2025 года. При этом российское командование, по информации милблогеров, планирует формирование штурмовых групп для попыток продвижения вглубь Сумской области.

ISW отмечает, что Кремль привлекает к этим действиям даже специализированные подразделения, в частности персонал Ракетных войск стратегического назначения, используя их как пехоту.

Цели информационной кампании

Аналитики отмечают, что российское командование и ранее использовало специализированный личный состав Ракетных войск стратегического назначения в качестве штурмовых подразделений на Сумском направлении.

В конце декабря 2025 года Кремль инициировал масштабную когнитивную кампанию, применяя трансграничные атаки на севере Сумской и Харьковской областей с целью влияния на переговорный процесс по завершению войны.

В рамках этой кампании активно распространялись заявления о захвате таких населенных пунктов, как Грабовское, Комаровка, Белая Береза и Поповка, а также о продвижении к Сотницкому Казачку к северо-западу от Харькова.

В то же время ISW не фиксирует признаков подготовки России к масштабному наступлению с севера.

По оценке института, эти атаки не привели ни к каким оперативно значимым результатам и носят скорее пропагандистский, чем военный характер.

ISW считает, что Кремль пытается подать ограниченные пограничные бои как начало нового большого наступления, чтобы усилить нарратив о неизбежности победы РФ и заставить Украину и Запад пойти на уступки.

Эксперты также отметили, что намерение российского командования готовиться к потенциальному летнему наступлению, даже несмотря на возможные сложности, свидетельствует о нежелании кремля завершать войну путем переговоров в ближайшей перспективе.

Ситуация на Сумщине

Напомним, еще в декабре захватчики пересекли границу Украины в районе села Грабовское Сумской области и похитили местных жителей, вывезя их на российскую территорию.

По данным военных, российским оккупантам удалось закрепиться в Грабовском.

В первые дни после прорыва в Грабовское российские оккупанты пытались продвинуться вглубь Сумской области, но все попытки потерпели неудачу.

Также не удалось продвинуться на других участках границы. Сейчас россияне укрепляют позиции и окопаются в захваченном селе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Харьков Война в Украине
Новости
Трагедия в Богодухове: российский дрон убил 10-летнего мальчика и его мать в их доме
Трагедия в Богодухове: российский дрон убил 10-летнего мальчика и его мать в их доме
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ