Наступ чи імітація? Військовий пояснив активність росіян у Сумській області

Ярмоша попросили прокоментувати чутки про те, що росіяни можуть готувати наступ у Сумській області.

"Це імітаційний шум, щоб створити ту картинку, яку вони хочуть, щоб ми могли з інших напрямків перекинути певні резерви - підрозділи або навіть цілі бригади", - сказав він.

За словами заступника командира, у такому разі росіяни планують вдарити в ту точку фронту, де українська оборона ослабне.

Також Ярмош повідомив, що окупанти вже вдруге намагалися використати підземну трубу для прориву в Сумську область.

"Як перша спроба, так і друга були абсолютно невдалими. Було знищено майже 100% (солдатів РФ - ред.)", - розповів він.

Він уточнив, що під час другої спроби росіяни намагалися зробити отвір у трубі за 100 метрів від місця попередньої невдалої вилазки.

На думку Ярмоша, ворог намагається повторити тактику, яка принесла йому частковий успіх в Авдіївці 2024 року.

"Полонені, які нам трапляються, кажуть, що в штурмових діях у них вижити більше шансів, ніж якщо вони повертаються назад після невдалої операції", - підсумував військовий.