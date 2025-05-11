Как мир реагирует на маневр Путина по перемирию: главные заявления
После предложения Украины, ЕС и США о временном перемирии с 12 мая, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности говорить, но уже с 15-го. Такой "маневр" Кремля вызвал волну международных реакций.
Подробнее о том, как реагирует мир на заявление Путина, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Франция
Французский президент Эммануэль Макрон одним из первых отреагировал на такое заявление Путина и поддержал украинского лидера Владимира Зеленского.
Он отметил, что вчера в Киеве вместе с президентом США Дональдом Трампом они сделали четкое предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника.
"Президент Зеленский взял на себя обязательства без всяких условий. Теперь мы ожидаем такого же четкого ответа от России. Не может быть никаких переговоров, когда говорит оружие", - подчеркнул он.
Он также отметил, что не может быть диалога, если одновременно с тем бомбардируют гражданское население.
"Сейчас нужно прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры. Ради мира", - подытожил он.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также отреагировал на предложение Путина о прямых переговорах Украины и РФ в Стамбуле после 15 мая и отметил, что Европа хочет присоединиться к переговорам, но после установления режима тишины.
Германия
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц также отреагировал на предложение Путина о переговорах в Стамбуле
Мерц заявил, что предложение России вести прямые переговоры с Украиной является "хорошим знаком", но "далеко не достаточным".
"Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня, которое позволит провести настоящие переговоры. Сначала огонь нужно прекратить, а потом можно будет начать переговоры", - отметил Мерц.
Польша
Премьер-министр Польши Дональд Туск на своем аккаунте в X (Twitter) написал, что мир ждет решения РФ относительно немедленного и безусловного прекращения огня.
"В ответ на наше обращение россияне предложили мирные переговоры с 15 мая. Мир, однако, ждет однозначного решения о немедленном и безусловном прекращении огня. Украина готова. Жертв больше не будет!", - отметил он.
США
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог в свою очередь подчеркнул, что сначала должно быть безусловное 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, а уже во время него возможен переход к мирным переговорам.
"А не наоборот", - подытожил Келлог.
Литва
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также поддержал Украину и отметил, что Путин снова играет в свою привычную игру.
"Ответ Путина на очередное предложение о прекращении огня: рой из 100 беспилотников ночью обрушился на Украину. Путин играет в свою привычную игру - использует террор как рычаг влияния и тянет время, чтобы избежать любого реального пути к миру", - отметил он.
В то же время глава МИД подчеркнул, что говорить о мире, когда российские бомбы продолжают падать на мирное население Украины - это фарс.
"Правила четкие - безусловное прекращение огня с понедельника или новые жесткие санкции. Тот факт, что Путин поспешил провести пресс-конференцию менее чем через 24 часа после того, как европейские лидеры при поддержке США потребовали безусловного прекращения огня, говорит нам обо всем. Этот подход работает - и мы должны его придерживаться", - добавил министр.
Он подытожил свое заявление тем, что на этот раз мир должен довести дело до конца.
"Если российские пушки не замолчат до понедельника, новый раунд санкций должен быть введен - без колебаний", - сказал Будрис.
Чехия
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский тоже отметил, что данное заявление Путина показывает, что диктатор хочет продолжить стрелять.
"Все просто. Украина и демократический мир требуют прекращения огня, Путин хочет продолжать стрелять. Кремль вульгарно отверг последний призыв демократического мира к прекращению огня", - пояснил он.
Турция
Между тем даже президент Турции Реджеп Тайип назвал Путину главное условие для переговоров с Украиной.
Как сообщает пресс-служба Эрдогана, президент Турции провел телефонный разговор с главой Кремля.
Во время разговора Эрдоган сообщил Путину, что его заявление о том, что мирные переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Стамбуле с того места, на котором они остановились, приветствуется.
Однако он подчеркнул, что сейчас "открылось окно возможностей для достижения мира" и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров.
Переговоры о перемирии
Вчера, 10 мая, в Киев прибыл ряд лидеров европейских стран. Среди них были в частности: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.
Они провели встречу с президентом Зеленским, а после позвонили Трампу.
После разговора лидеров стало понятно, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.
После чего Зеленский подтвердил, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая.
Однако в ночь на 11 мая глава Кремля Владимир Путин провел пресс-конференцию. Во время нее он отверг прекращение огня с 12 мая.
Вместо этого Путин предложил после 15 мая продолжить переговоры в Стамбуле, начатые в 2022 году. Причем с того места, на котором они завершились. Сообщалось, что Путин пообщается по этому вопросу с Эрдоганом.
Ранее РБК-Украина писало, о чем говорили Украина и РФ в Стамбуле в 2022 году. подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что в ночь на 11 мая, после завершения так называемого "перемирия", объявленного Кремлем. российская армия выпустила по Украине 108 дронов.
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