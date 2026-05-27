NASA раскрыло планы строительства первой базы: с чего все начнется и когда
NASA начинает строительство масштабной базы на южном полюсе Луны. Агентство уже заказало первые посадочные модули, вездеходы и дроны для подготовки к высадке астронавтов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).
NASA подписало контракты на сотни миллионов долларов, а четыре американские компании разработают технику для работы в тяжелых условиях. Например, компания Blue Origin Джеффа Безоса создаст два посадочных модуля. Они доставят на поверхность специальные вездеходы, а разработкой самих багги занимаются фирмы Astrolab и Lunar Outpost.
Первые дроны на Луну отправит Firefly Aerospace, которая уже доказала свою надежность в прошлом году. Вся техника должна прибыть к месту назначения раньше людей. NASA планирует первую высадку на 2028 год.
График миссий и подготовка астронавтов
Программа Артемида (Artemis) движется по четкому плану. В следующем году начнется подготовка к Артемиде III. Астронавты будут тренироваться стыковать капсулу Орион на земной орбите. Для этого привлекут посадочные модули от Blue Origin и SpaceX Илона Маска.
Основные этапы освоения спутника:
- Середина 2027 года - запуск миссии Артемида III.
- 2028 год - высадка двух астронавтов на поверхность.
- 2029 год - начало строительства постоянной энергосистемы.
- 2030-е годы - создание жилых модулей для длительного пребывания.
Лунная экономика и база как трамплин к Марсу
Главная цель проекта - стимулирование лунной экономики. NASA хочет проводить уникальные научные исследования, а Луна станет испытательной площадкой перед полетом на Марс.
"Для тех, кто терпеливо ждет, грандиозное возвращение уже близко, и мы не будем сбавлять темп. Мы на самом деле только начинаем", - говорят в NASA.
