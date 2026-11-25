NASA приостановило научные операции двух миссий на Марсе - марсохода Perseverance и орбитального аппарата Odyssey - из-за отдельных технических неисправностей.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Сбой связи приостановил исследование Perseverance

30 октября марсоход Perseverance потерял связь из-за неисправности одной из двух UHF-радиостанций. Система автоматически переключилась на резервную, но она передавала сигнал вдвое слабее.

Поэтому ровер перешел в безопасный режим, а NASA временно приостановила научные операции.

Сейчас Perseverance передает данные прямо на Землю через систему X-диапазона. Этот канал более медленный, чем связь через орбитальные аппараты.

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) проверяют обе радиостанции UHF и пытаются восстановить резервную, чтобы вернуться к исследованиям до конца ноября.

Марсоход работает на планете шестой год, исследует край древнего озера и собирает образцы пород и почв для потенциальной доставки на Землю. В прошлом месяце он преодолел 45,16 км и побил рекорд дальности передвижения на другой планете, ранее принадлежавший Opportunity.

Odyssey может остаться без запаса топлива

Еще более серьезная неисправность возникла у орбитального аппарата Odyssey, работающего у Марса с 2001 года. В начале ноября у него перестал обращаться один из четырех маховиков, отвечавший за ориентацию. После предварительной поломки в 2013 году аппарат имел только два исправных маховика.

Для стабильной работы Odyssey требуется не менее трех: они помогают направлять солнечные панели на Солнце, а научные приборы - на Марс.

Без них аппарат вынужден чаще использовать двигатели на гидразине. По оценкам NASA, в таком режиме топлива хватит всего на 1-2 месяца.

Если же восстановить третий маховик, запасов бережливого использования может хватить до конца 2028 года. Команда уже получила первые положительные результаты диагностики и продолжает испытание.

NASA готовит новую систему связи с Марсом

Odyssey – один из четырех орбитальных аппаратов, передающих данные марсоходов Perseverance и Curiosity на Землю. В эту сеть также входят Mars Reconnaissance Orbiter, ExoMars Trace Gas Orbiter и Mars Express.

В декабре NASA потеряла связь с MAVEN после 11 лет работы. Аппарат начал неконтролируемо вращаться. Точную причину не установили, однако среди возможных объяснений называют влияние радиации или программный сбой, который привел к неправильным данным об ориентации.

Для обновления инфраструктуры NASA заказала у Blue Origin орбитальный ретранслятор Mars Telecommunications Network стоимостью до 700 млн долларов. Его планируют запустить в эксплуатацию в 2030 году, но реализацию контракта приостановили из-за жалоб конкурента Rocket Lab.

Также на 2028 год рассматривают миссию SkyFall с тремя вертолетами-дронами для исследования Марса по воздуху.

Отдельно NASA прорабатывает замену камеры высокого разрешения на Mars Reconnaissance Orbiter, однако этот проект пока не имеет утвержденных бюджета и графика.