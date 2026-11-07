Обычный камень из пустыни оказался обломком Марса: почему он уникален

Обычный с виду камень весом 800 граммов, найденный в пустыне Мали, оказался метеоритом с Марса. Исследование NASA показало, что он принадлежит к древнейшим образцам марсианской коры, когда-либо попадавшим на Землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura .

Исследователи из Университета Нью-Мексико и Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) сравнили изотопный состав кислорода в найденной породе с другими марсианскими метеоритами.

Результаты полностью совпали - это подтвердило ее происхождение с Марса.

В пользу этого также говорит минеральный и химический состав камня. В частности, вулканические минералы с содержанием циркона соответствуют данным, которые орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter собрал при исследовании южных нагорий Марса.

До этого ученые знали лишь о попавших на Землю 435 марсианских метеоритах. Они образовались в результате мощных ударов астероидов, выбивавших обломки пород с поверхности Красной планеты.

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Ключевые результаты научного анализа

Точная датировка с помощью крохотного фрагмента показала, что вода изменила структуру породы примерно 4,1 миллиарда лет назад, а сама геологическая формация может быть еще старше.

Исследователи называют находку "Росеттским камнем для Марса", поскольку она открывает доступ к изучению древней коры из ранее неисследованных территорий Красной планеты.

Минеральное сходство дает основания увязывать метеорит с южными нагорьями Марса. В то же время точное место, откуда его выбило в космос, и обстоятельства, при которых камень оказался в пустыне Мали, остаются неизвестными.

Хотя метеорит дает лишь косвенные подсказки о происхождении марсианских пород, команда под руководством Янг Лю из JPL надеется применить этот метод датировки других образцов.

Это поможет ученым лучше исследовать раннюю историю Марса, в частности, выяснить, какова была ситуация с водой на планете.