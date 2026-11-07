ua en ru
Сб, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Обычный камень из пустыни оказался обломком Марса: почему он уникален

08:11 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Ольга Завада
Обычный камень из пустыни оказался обломком Марса: почему он уникален Метеорит Teghaza 001 раскрыл тайны Марса (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Обычный с виду камень весом 800 граммов, найденный в пустыне Мали, оказался метеоритом с Марса. Исследование NASA показало, что он принадлежит к древнейшим образцам марсианской коры, когда-либо попадавшим на Землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Исследователи из Университета Нью-Мексико и Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) сравнили изотопный состав кислорода в найденной породе с другими марсианскими метеоритами.

Результаты полностью совпали - это подтвердило ее происхождение с Марса.

В пользу этого также говорит минеральный и химический состав камня. В частности, вулканические минералы с содержанием циркона соответствуют данным, которые орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter собрал при исследовании южных нагорий Марса.

До этого ученые знали лишь о попавших на Землю 435 марсианских метеоритах. Они образовались в результате мощных ударов астероидов, выбивавших обломки пород с поверхности Красной планеты.

Читайте больше: Высокая цена полета на Марс: ученые обнаружили скрытую угрозу для астронавтов

Ключевые результаты научного анализа

Точная датировка с помощью крохотного фрагмента показала, что вода изменила структуру породы примерно 4,1 миллиарда лет назад, а сама геологическая формация может быть еще старше.

Исследователи называют находку "Росеттским камнем для Марса", поскольку она открывает доступ к изучению древней коры из ранее неисследованных территорий Красной планеты.

Минеральное сходство дает основания увязывать метеорит с южными нагорьями Марса. В то же время точное место, откуда его выбило в космос, и обстоятельства, при которых камень оказался в пустыне Мали, остаются неизвестными.

Хотя метеорит дает лишь косвенные подсказки о происхождении марсианских пород, команда под руководством Янг Лю из JPL надеется применить этот метод датировки других образцов.

Это поможет ученым лучше исследовать раннюю историю Марса, в частности, выяснить, какова была ситуация с водой на планете.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA Марс Ученые
Новости
В Киеве сложная ситуация со светом, теплом и водой после ночной атаки, - Кличко
В Киеве сложная ситуация со светом, теплом и водой после ночной атаки, - Кличко
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так