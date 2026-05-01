Ядерный двигатель NASA: что изменит новая система для полетов на Марс

NASA официально представила свою первую миссию с использованием ядерной электрической тяги под названием SR-1 Freedom. Проект должен стать значительным шагом в исследовании глубокого космоса.

По словам NASA, космический корабль SR-1 Freedom должен решить главную проблему дальних полетов - падение мощности солнечных батарей. Например, у Юпитера уровень солнечной энергии составляет лишь 4% от земного, и это имеет прямое влияние на энергоемкость.

Как работает ядерная электрическая тяга?

Реакция деления: уран облучается нейтронами для создания массивного выделения тепла.

Электрическая энергия: турбины преобразуют тепло в электричество, которое ионизирует газ.

Плазменная струя: ионизированный газ превращается в плазму, выброс которой обеспечивает тягу.

В NASA считают, что этот метод в 10 раз мощнее обычных реакторов и значительно эффективнее химического топлива. Хотя для выхода на орбиту все еще нужны традиционные ракеты-носители, в глубоком космосе ядерный двигатель позволяет разгоняться до скоростей, недостижимых ранее.

Миссия Skyfall

Главной задачей SR-1 Freedom будет доставка на Марс миссии Skyfall. Это совместный проект Лаборатории реактивного движения (JPL) и разработчиков БПЛА AeroVironment.

Skyfall предполагает высадку на поверхность Марса флота из трех дистанционно управляемых вертолетов. Если доставка пройдет успешно, технология SR-1 Freedom может затмить само исследование планеты и стать переломным моментом для всей аэрокосмической отрасли США.

Амбиции

Запуск запланирован на конец 2028 года. Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что ядерный реактор уже "почти достроен". Для ускорения работ агентство использует компоненты лунной станции Gateway, которую так и не запустили в космос.

Со всем тем научное сообщество выражает скепсис. Что не нравится ученым:

Сжатыесроки: разработка таких систем обычно занимает 3-5 лет, однако NASA пытается уложиться в значительно более короткий период.

Финансовое давление: проект реализуется на фоне сокращения научного бюджета NASA вдвое.

Безопасность: профессор Эндрю Хиггинс раскритиковал "LEGO-подход" NASA, где "вместе собираются разрозненные компоненты". Он считает, что такой подход может повысить риски во время миссии.

Несмотря на скептические замечания, NASA убеждена, что успех SR-1 Freedom должен заложить фундамент для программы Lunar Reactor-1 - создание первой постоянной ядерной базы на Луне.