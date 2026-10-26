Люди смогут выжить на Марсе: ученые назвали ключевое условие
Ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе доказали, что человеческое тело способно успешно перенести длительный полет на Марс и адаптироваться к местной гравитации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC Sky at Night Magazine.
Ключ к выживанию на Красной планете
Долгое время среди ученых царило мнение, что длительное пребывание в условиях невесомости во время перелета в Марс необратимо ослабит сердечную мышцу.
Поэтому астронавты по прибытии на Красную планету могли бы ощущать сильное головокружение и терять сознание из-за ортостатической гипотензии - резкое падение АД при изменении гравитации.
Однако новое исследование под руководством профессора Джеймса Томаса доказывает, что регулярные кардио- и силовые нагрузки полностью нивелируют этот негативный эффект.
Как проходило исследование МКС?
Ученые отслеживали показатели астронавтов, находившихся на Международной космической станции в течение 6 месяцев. Работу сердца измеряли с помощью эхокардиографии до во время и после завершения миссий.
Для имитации марсианской гравитации, составляющей примерно треть от земной, исследователи на Земле наклоняли поднятых астронавтов под углом 22 градуса относительно горизонтали, что заставляло кровь отплывать к ногам.
Во время пребывания на орбите участники соблюдали специальный режим упражнений от NASA:
- Тренировки длились до 2 часов ежедневно
- От 30 до 45 минут отводилось на выносливость и кардио
- От 60 до 75 минут - силовые упражнения на специальных тренажерах.
Читайте больше : Рекордный пробег в космосе: ровер Perseverance обогнал Opportunity на Марсе
Сердце адаптируется к условиям невесомости?
Анализ биометрических данных показал, что в первые недели пребывания в условиях микрогравитации сердце действительно перекачивало меньше крови, а его масса начинала снижаться из-за отсутствия привычных нагрузок.
Однако уже через несколько недель регулярного выполнения физических упражнений показатели сердечно-сосудистой системы полностью стабилизировались.
После возвращения астронавтов на Землю их сердца работали в симулированных марсианских условиях так же эффективно, как и до начала космического полета.
Результаты исследования были опубликованы в научном журнале American Heart Association journal Circulation.