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Люди смогут выжить на Марсе: ученые назвали ключевое условие

08:11 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Люди смогут выжить на Марсе: ученые назвали ключевое условие Ученые заявили, что человек способен выдержать гравитацию Марса (изображение: РБК-Украина)
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Ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе доказали, что человеческое тело способно успешно перенести длительный полет на Марс и адаптироваться к местной гравитации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC Sky at Night Magazine.

Ключ к выживанию на Красной планете

Долгое время среди ученых царило мнение, что длительное пребывание в условиях невесомости во время перелета в Марс необратимо ослабит сердечную мышцу.

Поэтому астронавты по прибытии на Красную планету могли бы ощущать сильное головокружение и терять сознание из-за ортостатической гипотензии - резкое падение АД при изменении гравитации.

Однако новое исследование под руководством профессора Джеймса Томаса доказывает, что регулярные кардио- и силовые нагрузки полностью нивелируют этот негативный эффект.

Как проходило исследование МКС?

Ученые отслеживали показатели астронавтов, находившихся на Международной космической станции в течение 6 месяцев. Работу сердца измеряли с помощью эхокардиографии до во время и после завершения миссий.

Для имитации марсианской гравитации, составляющей примерно треть от земной, исследователи на Земле наклоняли поднятых астронавтов под углом 22 градуса относительно горизонтали, что заставляло кровь отплывать к ногам.

Во время пребывания на орбите участники соблюдали специальный режим упражнений от NASA:

  • Тренировки длились до 2 часов ежедневно
  • От 30 до 45 минут отводилось на выносливость и кардио
  • От 60 до 75 минут - силовые упражнения на специальных тренажерах.

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Сердце адаптируется к условиям невесомости?

Анализ биометрических данных показал, что в первые недели пребывания в условиях микрогравитации сердце действительно перекачивало меньше крови, а его масса начинала снижаться из-за отсутствия привычных нагрузок.

Однако уже через несколько недель регулярного выполнения физических упражнений показатели сердечно-сосудистой системы полностью стабилизировались.

После возвращения астронавтов на Землю их сердца работали в симулированных марсианских условиях так же эффективно, как и до начала космического полета.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале American Heart Association journal Circulation.

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