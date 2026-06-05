MAVEN внезапно исчез на орбите Марса: как NASA потеряла ключевой спутник
Космический аппарат NASA MAVEN, который 11 лет исследовал Марс, окончательно исчез после захода за обратную сторону планеты. Инженеры установили, что зонд начал хаотично вращаться, полностью разрядил батареи и больше не сможет выйти на связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.
Как погиб спутник MAVEN?
Расшифрованные фрагменты запоздалой телеметрии показали, что аппарат начал вращаться вокруг своей оси, потерял солнечный свет и полностью истощил аккумуляторы.
Анализ спасенных технических данных показал, что спутник начал неконтролируемо крутиться со скоростью около 2,7 оборотов в минуту. Это значительно быстрее нормального режима работы, поэтому система не смогла стабилизироваться.
Из-за этого MAVEN не развернул солнечные панели к Солнцу и полностью разрядил батареи за несколько часов.
Сам аппарат будет оставаться на орбите еще от 50 до 100 лет, после чего естественным образом сгорит в марсианской атмосфере.
Что зафиксировали датчики перед исчезновением связи?
Исследовательский аппарат, который прибыл на орбиту Марса в 2014 году, перестал выходить на связь во время планового прохождения за диском планеты.
Инженерам Лаборатории реактивного движения (JPL) не удалось восстановить стабильный контакт, однако они смогли записать и изучить обрывки запоздалой телеметрии и данные доплеровского сдвига, полученные уже после выхода аппарата из тени.
"NASA прекратило усилия по поиску космического аппарата MAVEN и начинает мероприятия по выводу миссии из эксплуатации", - сообщил руководитель проекта Майк Моро (Mike Moreau) из Центра космических полетов имени Годдарда.
Главные открытия зонда за 11 лет работы
Спутник создавался, чтобы выяснить, как Марс превратился в холодную пустыню и куда исчезли его древние озера и реки. На основе собранных данных ученые впервые доказали, что главной причиной исчезновения атмосферы Красной планеты является солнечный ветер, который буквально "выбивает" молекулы газов в открытый космос.
"Одним из наших самых захватывающих открытий стало наблюдение за процессом атмосферной утечки, который называется распылением. Это явление, когда заряженные частицы врезаются в верхние слои атмосферы и выбивают нейтральную атмосферу, подобно прыжку "бомбочкой" в бассейн", - пояснила Шеннон Карри, главная исследовательница миссии из Университета Колорадо в Боулдере.
"Мы подтвердили, что этот процесс был доминирующим механизмом утечки в течение миллиардов лет", - добавила ученая.
Для научной команды закрытие миссии стало тяжелым ударом. Майк Моро поделился тем, что люди переживают это "как потерю близкого человека", а Шеннон Карри отметила, что MAVEN оставил после себя лучшее понимание атмосферных процессов среди всех планет Солнечной системы, включая Землю.
Проблема с передачей данных от марсоходов
Кроме чистых научных исследований, MAVEN работал мощным ретранслятором - он собирал сигналы от марсоходов Perseverance и Curiosity на поверхности и передавал большие объемы фото и другой информации на Землю. На этот зонд пришлось почти 18% всех данных с поверхности Марса.
Директор Программы исследования Марса в NASA Тиффани Морган успокоила, что другие четыре спутника на орбите смогут подстраховать миссию, хотя три из них старше MAVEN.
Чтобы полностью решить проблему связи в будущем, NASA уже привлекает частные компании к созданию новой коммерческой инфраструктуры под названием Mars Telecommunications Network. Новую сеть планируют развернуть в 2030-х годах.