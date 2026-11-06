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Blue Origin существенно удешевит космические запуски: что изменится в ракете New Glenn

14:16 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Blue Origin существенно удешевит космические запуски: что изменится в ракете New Glenn Меньше деталей и 3D-печать: Blue Origin удешевит производство ракетных двигателей (коллаж: РБК-Украина)
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Blue Origin готовит масштабное обновление ракеты New Glenn. Обновленный борт должен удешевить космические запуски и расширить собственные возможности. Новая версия сможет доставлять больше грузов на геостационарную орбиту и выполнять миссии к Луне.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Ключевые обновления

Главным технологическим изменением станет переход на новый двигатель первой ступени - Northstar. Он сменит текущую силовую установку BE-4.

По словам исполнительного директора Blue Origin Дэйва Лимпа, новый двигатель является "более простой, но более мощной версией предшественника".

Основные преимущества Northstar:

  • содержит вдвое меньше деталей и на 30 процентов легче BE-4;
  • около 65 процентов компонентов производятся с помощью 3D-печати;
  • стоимость производства составляет всего 25 процентов от цены BE-4;
  • начальная тяга существенно выросла.
Blue Origin существенно удешевит космические запуски: что изменится в ракете New Glenn
Blue Origin производит двигатель Northstar примерно каждые 10 дней (фото: Blue Origin)

В компании рассчитывают, что в будущем процесс сборки каждого такого двигателя будет занимать менее одного дня. При этом выпуск старых двигателей BE-4 продолжат для компании United Launch Alliance, использующей ее в ракете Vulcan.

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Третья ступень для полетов на Луну

Вторым важным обновлением станет создание третьей ступени GS3, который будет работать на жидком водороде и кислороде. Он оснащен двигателем BE-7 и предназначен для вывода спутников непосредственно на геостационарную орбиту и отправку грузов на Луну.

Степень производится из сверхлегких композитных материалов. Главной проблемой таких баков всегда оставался риск утечки водорода. Однако специалисты компании успешно провели испытания 5,5-метрового композитного бака под повышенным давлением.

Благодаря степени GS3 ракета в большей модификации сможет выводить до 14 тонн груза на геостационарную орбиту и 20 тонн - на траекторию полета к Луне.

Первый запуск обновленной ракеты с третьей степенью запланирован на 2028 год - это будет государственный заказ. В перспективе же Blue Origin рассчитывает производить более 1000 запусков New Glenn в год.

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