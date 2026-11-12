NASA готує постійну базу на Місяці: для місії створять ядерний ровер

NASA готується перейти від короткочасних експедицій до постійної присутності людини на Місяці. До 2032 року агенція планує створити там базу, залучити комерційних партнерів і розробити нові технології для освоєння супутника Землі - зокрема ядерний ровер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Нова стратегія та відмова від Orbital Gateway

Вісім місяців тому NASA оголосила про запуск ініціативи Ignition, яка передбачає зміну підходу до освоєння космосу. Замість будівництва місячної орбітальної станції Lunar Gateway агенція вирішила зосередитися на прямих місіях із висадкою астронавтів на поверхню Місяця.

Оновлена програма реалізується у три етапи:

Етап 1: перехід на систематичний підхід для прискорення місій та розвідки за допомогою роботів;

Етап 2: створення напівжилої інфраструктури на поверхні;

Етап 3: розширення інфраструктури до повноцінної постійної місячної бази.

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Багатомільярдні контракти з комерційними гігантами

Для дотримання стислих термінів NASA спирається на партнерство з провідними приватними компаніями, серед яких Blue Origin, SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Intuitive Machines, Firefly Aerospace, Voyager Technologies та ispace-US.

Найбільшим проєктом став CLPS 2 - 10-річний контракт на суму 10 мільярдів доларів на управління, будівництво та експлуатацію місячних посадкових модулів.

Крім того, оригінальний контракт CLPS 1.0 було розширено з 2,6 мільярда до 4,2 мільярда доларів.

NASA уклала контракт на розробку та запуск нового ровера з ядерним двигуном під назвою Promise (фото: NASA)

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Ядерний ровер Promise та нова інфраструктура

Для дослідження поверхні супутника Землі агенція розробляє новий ядерний ровер Promise (Polar Rover for Observation, Mapping and In-Situ Exploration).

На відміну від сонячних апаратів, він зможе працювати під час двотижневої місячної ночі та досліджувати постійно затінені глибокі кратери, де може зберігатися життєво важливий водяний лід.

Ровер оснастять буром для видобутку зразків з глибини до одного метра, спектрометрами та сенсорами.

Цікаво, що компанія Blue Origin отримала 94 мільйони доларів на цю місію з можливістю отримання бонусів у розмірі 140 мільйонів доларів за успішну доставку апарата на Південний полюс Місяця.

Щоб забезпечити місячну базу електроенергією, компанії Honeybee Robotics, Blue Origin і Yank Technologies розробляють сонячні панелі, акумулятори та бездротові системи зв’язку.

Зокрема, вони працюють над компактними вежами, які поєднуватимуть функції сонячних електростанцій і комунікаційного обладнання.

Окремий перспективний напрям - доставка важких вантажів із Землі на навколомісячну орбіту. Для цього Blue Origin, Arrow Science and Technology та Impulse Space створюють спеціальні орбітальні транспортні апарати.