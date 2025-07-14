ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На нас надвигаются сильные магнитные бури: когда и кому стоит поберечь здоровье в ближайшие дни

Понедельник 14 июля 2025 07:00
UA EN RU
На нас надвигаются сильные магнитные бури: когда и кому стоит поберечь здоровье в ближайшие дни Магнитные бури охватят страну в ближайшие дни (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури на ближайшей неделе могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете. Ожидается несколько тяжелых дней с повышенной геомагнитной активностью и ученые советуют внимательнее отнестись к своему здоровью.

Когда ожидаются магнитные бури и как можно защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина.

Прогноз магнитных бурь

14 июля, понедельник - повышение активности до уровня G1 (Кр-5). Возможны головные боли, сонливость и другие симптомы

15 июля, вторник - уровень G1 с вероятным повышением геомагнитной активности

16 июля, среда - во второй половине дня ожидается снижение геомагнитной активности до Кр-4, возможен дискомфорт

17 июля, четверг - умеренная магнитная буря, Кр-4

18 июля, пятница - снижение геомагнитной активности до Кр-3-4

Что такое магнитная буря

На Солнце ежедневно происходят вспышки и взрывы различной интенсивности. Крупнейшие из них приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Эти частицы очень быстро передвигаются и могут достигать Земли.

Когда они встречаются с магнитосферой нашей планеты, происходит возмущение, которое ученые называют солнечными или магнитными бурями. Бури различают по мощности - от слабых до сильных. Чем сильнее буря - тем хуже последствия для людей.

Как магнитная буря влияет на человека

По данным многих исследований, колебания в магнитном поле Земли не ощущаются, но они сильно бьют по биоритмам. Именно это приводит к ухудшению самочувствия, настроения и общего состояния.

Наиболее чувствительны к таким колебаниям: пожилые люди, метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями, беременные, младенцы.

Самые частые симптомы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Туман в голове
  • Тошнота
  • Снижение концентрации и внимательности
  • Скачки артериального давления
  • Нарушение ритма сердца
  • Шум в ушах
  • Сонливость днем, бессонница ночью
  • Повышенная тревожность
  • Сильная усталость
  • Панические настроения
  • Апатия
  • Агрессия
  • Раздражительность
  • Обострение хронических болезней

Как защитить свой организм

Врачи утверждают, что полностью избежать влияния магнитных бурь - невозможно. Однако есть общие рекомендации, которые помогут снизить негативное влияние.

Сон. Спать 7-9 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время (23:00 -7:00). Если есть сильная усталость - брать паузу днем на 1-2 часа.

Питание. Ограничить употребление вредной, жирной, соленой пищи. Обязательно есть в нормальном режиме - три раза в день или больше.

Пища должна быть сбалансирована, с большим содержанием питательных веществ. Добавьте в рацион фрукты, овощи, зелень. Откажитесь от алкоголя, энергетиков, большого количества кофе.

Вода. Придерживайтесь водного баланса и ежедневно употребляйте достаточное количество обычной чистой воды.

Активность. Старайтесь не перегружать организм физическими упражнениями, но и не забывайте о том, что нужно двигаться. Поможет зарядка по утрам, упражнения в зале, пробежка, бассейн.

Свежий воздух. Проветривайте все помещения дважды в день - утром и вечером. Гуляйте в парке, лесу, сквере ежедневно. Если есть возможность выехать за город - воспользуйтесь.

Стрессы. Контролируйте уровень стресса, избегайте споров и ссор, не поддавайтесь на провокации. Не нагружайте себя эмоционально. Используйте: дыхательную гимнастику, релаксации, медитации, йогу.

Ограничьте просмотр новостей, соцсетей, шок-контента, особенно вечером, за 2-3 часа до сна.

Заботьтесь о себе. Больше отдыхайте, занимайтесь приятными делами, будьте внимательны к самочувствию, держите под руками необходимые лекарства, если у вас есть хронические заболевания.

Если самочувствие ухудшается - обращайтесь за помощью к врачам.

Вас может заинтересовать:

При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буря Головная боль Здоровье Артерильное давление
Новости
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом