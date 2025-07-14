На нас надвигаются сильные магнитные бури: когда и кому стоит поберечь здоровье в ближайшие дни

Магнитные бури на ближайшей неделе могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете. Ожидается несколько тяжелых дней с повышенной геомагнитной активностью и ученые советуют внимательнее отнестись к своему здоровью.

Когда ожидаются магнитные бури и как можно защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина .

Прогноз магнитных бурь

14 июля, понедельник - повышение активности до уровня G1 (Кр-5). Возможны головные боли, сонливость и другие симптомы

15 июля, вторник - уровень G1 с вероятным повышением геомагнитной активности

16 июля, среда - во второй половине дня ожидается снижение геомагнитной активности до Кр-4, возможен дискомфорт

17 июля, четверг - умеренная магнитная буря, Кр-4

18 июля, пятница - снижение геомагнитной активности до Кр-3-4

Что такое магнитная буря

На Солнце ежедневно происходят вспышки и взрывы различной интенсивности. Крупнейшие из них приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Эти частицы очень быстро передвигаются и могут достигать Земли.

Когда они встречаются с магнитосферой нашей планеты, происходит возмущение, которое ученые называют солнечными или магнитными бурями. Бури различают по мощности - от слабых до сильных. Чем сильнее буря - тем хуже последствия для людей.

Как магнитная буря влияет на человека

По данным многих исследований, колебания в магнитном поле Земли не ощущаются, но они сильно бьют по биоритмам. Именно это приводит к ухудшению самочувствия, настроения и общего состояния.

Наиболее чувствительны к таким колебаниям: пожилые люди, метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями, беременные, младенцы.

Самые частые симптомы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Тошнота

Снижение концентрации и внимательности

Скачки артериального давления

Нарушение ритма сердца

Шум в ушах

Сонливость днем, бессонница ночью

Повышенная тревожность

Сильная усталость

Панические настроения

Апатия

Агрессия

Раздражительность

Обострение хронических болезней

Как защитить свой организм

Врачи утверждают, что полностью избежать влияния магнитных бурь - невозможно. Однако есть общие рекомендации, которые помогут снизить негативное влияние.

Сон. Спать 7-9 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время (23:00 -7:00). Если есть сильная усталость - брать паузу днем на 1-2 часа.

Питание. Ограничить употребление вредной, жирной, соленой пищи. Обязательно есть в нормальном режиме - три раза в день или больше.

Пища должна быть сбалансирована, с большим содержанием питательных веществ. Добавьте в рацион фрукты, овощи, зелень. Откажитесь от алкоголя, энергетиков, большого количества кофе.

Вода. Придерживайтесь водного баланса и ежедневно употребляйте достаточное количество обычной чистой воды.

Активность. Старайтесь не перегружать организм физическими упражнениями, но и не забывайте о том, что нужно двигаться. Поможет зарядка по утрам, упражнения в зале, пробежка, бассейн.

Свежий воздух. Проветривайте все помещения дважды в день - утром и вечером. Гуляйте в парке, лесу, сквере ежедневно. Если есть возможность выехать за город - воспользуйтесь.

Стрессы. Контролируйте уровень стресса, избегайте споров и ссор, не поддавайтесь на провокации. Не нагружайте себя эмоционально. Используйте: дыхательную гимнастику, релаксации, медитации, йогу.

Ограничьте просмотр новостей, соцсетей, шок-контента, особенно вечером, за 2-3 часа до сна.

Заботьтесь о себе. Больше отдыхайте, занимайтесь приятными делами, будьте внимательны к самочувствию, держите под руками необходимые лекарства, если у вас есть хронические заболевания.

Если самочувствие ухудшается - обращайтесь за помощью к врачам.