На нас надвигаются сильные магнитные бури: когда и кому стоит поберечь здоровье в ближайшие дни
Магнитные бури на ближайшей неделе могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете. Ожидается несколько тяжелых дней с повышенной геомагнитной активностью и ученые советуют внимательнее отнестись к своему здоровью.
Когда ожидаются магнитные бури и как можно защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина.
Прогноз магнитных бурь
14 июля, понедельник - повышение активности до уровня G1 (Кр-5). Возможны головные боли, сонливость и другие симптомы
15 июля, вторник - уровень G1 с вероятным повышением геомагнитной активности
16 июля, среда - во второй половине дня ожидается снижение геомагнитной активности до Кр-4, возможен дискомфорт
17 июля, четверг - умеренная магнитная буря, Кр-4
18 июля, пятница - снижение геомагнитной активности до Кр-3-4
Что такое магнитная буря
На Солнце ежедневно происходят вспышки и взрывы различной интенсивности. Крупнейшие из них приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Эти частицы очень быстро передвигаются и могут достигать Земли.
Когда они встречаются с магнитосферой нашей планеты, происходит возмущение, которое ученые называют солнечными или магнитными бурями. Бури различают по мощности - от слабых до сильных. Чем сильнее буря - тем хуже последствия для людей.
Как магнитная буря влияет на человека
По данным многих исследований, колебания в магнитном поле Земли не ощущаются, но они сильно бьют по биоритмам. Именно это приводит к ухудшению самочувствия, настроения и общего состояния.
Наиболее чувствительны к таким колебаниям: пожилые люди, метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями, беременные, младенцы.
Самые частые симптомы:
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Тошнота
- Снижение концентрации и внимательности
- Скачки артериального давления
- Нарушение ритма сердца
- Шум в ушах
- Сонливость днем, бессонница ночью
- Повышенная тревожность
- Сильная усталость
- Панические настроения
- Апатия
- Агрессия
- Раздражительность
- Обострение хронических болезней
Как защитить свой организм
Врачи утверждают, что полностью избежать влияния магнитных бурь - невозможно. Однако есть общие рекомендации, которые помогут снизить негативное влияние.
Сон. Спать 7-9 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время (23:00 -7:00). Если есть сильная усталость - брать паузу днем на 1-2 часа.
Питание. Ограничить употребление вредной, жирной, соленой пищи. Обязательно есть в нормальном режиме - три раза в день или больше.
Пища должна быть сбалансирована, с большим содержанием питательных веществ. Добавьте в рацион фрукты, овощи, зелень. Откажитесь от алкоголя, энергетиков, большого количества кофе.
Вода. Придерживайтесь водного баланса и ежедневно употребляйте достаточное количество обычной чистой воды.
Активность. Старайтесь не перегружать организм физическими упражнениями, но и не забывайте о том, что нужно двигаться. Поможет зарядка по утрам, упражнения в зале, пробежка, бассейн.
Свежий воздух. Проветривайте все помещения дважды в день - утром и вечером. Гуляйте в парке, лесу, сквере ежедневно. Если есть возможность выехать за город - воспользуйтесь.
Стрессы. Контролируйте уровень стресса, избегайте споров и ссор, не поддавайтесь на провокации. Не нагружайте себя эмоционально. Используйте: дыхательную гимнастику, релаксации, медитации, йогу.
Ограничьте просмотр новостей, соцсетей, шок-контента, особенно вечером, за 2-3 часа до сна.
Заботьтесь о себе. Больше отдыхайте, занимайтесь приятными делами, будьте внимательны к самочувствию, держите под руками необходимые лекарства, если у вас есть хронические заболевания.
Если самочувствие ухудшается - обращайтесь за помощью к врачам.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)