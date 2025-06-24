Вот что врачи никогда не сделают летом в жару: это вредит здоровью!
В жаркий период даже привычные действия могут представлять опасность для здоровья. Врачи назвали 5 вещей, которых никогда не делают летом на улице - среди них прогулки в пиковую жару и употребление алкоголя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Huffpost.
Не избегают проверки температуры воздуха
Врач Мартина Хюкер рассказала, что вы можете посмотреть на УФ-индекс и тепловой индекс.
При высокой температуре воздуха тело быстрее теряет способность охлаждаться, особенно под прямым солнцем. Это может привести к тепловому удару, обезвоживанию и потере сознания.
Зная температуру, легче подобрать соответствующую одежду - светлую, свободную, дышащую. А также не забыть солнцезащитный крем, шляпу, очки.
В жару тело интенсивнее теряет влагу, поэтому важно иметь с собой воду. Проверка температуры поможет заранее подготовиться и избежать обезвоживания.
Не доводят организм до обезвоживания
Во время пребывания на улице в очень жаркий день важно иметь под рукой воду. Если вы много потеете, то теряете больше, чем просто воду, но и натрий, калий, хлорид, магний. Вы можете получить много электролитов из пищи.
Даже легкое обезвоживание (потеря 1-2% жидкости) может вызвать:
- головную боль
- сонливость
- ухудшение концентрации
- головокружение
Недостаточный уровень воды снижает обмен веществ, замедляет функции мышц - появляется слабость, вялость, раздражительность.
На солнце кожа быстро высушивается - возникает шелушение, стянутость и ускоряется старение.
Не используют алкоголь, чтобы утолить жажду
Доктор Джон Шуманн сказал, что алкоголь обладает мочегонным эффектом - он стимулирует выведение жидкости из организма. Это приводит к обезвоживанию, а не утолению жажды.
Также алкоголь расширяет сосуды, из-за чего тело быстрее теряет тепло. В жару это может привести к перегреванию, тепловому удару или гипотермии, если резко остынет.
Во время жары организм и так теряет много жидкости через пот. Алкоголь усиливает этот процесс, что может закончиться тепловым истощением или потерей сознания.
Не остаются на улице в самое жаркое время суток
В самую жаркую часть дня летом - обычно с 11:00 до 16:00 - стоит избегать пребывания на улице по нескольким важным причинам.
Под прямым солнцем тело не успевает охлаждаться, а длительное пребывание на солнце может привести к:
- головной боли
- головокружению
- слабости
- тошноте или даже потере сознания
В этот период ультрафиолетовое излучение сильнее всего. Даже 15-20 минут без защиты могут вызвать солнечные ожоги, особенно у людей со светлой кожей.
Никогда не отказываются от солнцезащитного крема
Солнце вызывает фотостарение: появляются морщины, пигментные пятна, потеря упругости. Защита кожи с помощью SPF помогает сохранить ее молодой.
Даже в облачную погоду нужен крем. Все потому, что до 80% УФ-лучей проходит через облака, поэтому кожа все равно подвергается воздействию
Солнцезащитный крем - это не косметика, а необходимое ежедневное средство защиты. Его регулярное использование снижает риск опасных заболеваний, сохраняет молодость и здоровье кожи.
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