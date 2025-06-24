Вот что врачи никогда не сделают летом в жару: это вредит здоровью!

В жаркий период даже привычные действия могут представлять опасность для здоровья. Врачи назвали 5 вещей, которых никогда не делают летом на улице - среди них прогулки в пиковую жару и употребление алкоголя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Huffpost .

Не избегают проверки температуры воздуха

Врач Мартина Хюкер рассказала, что вы можете посмотреть на УФ-индекс и тепловой индекс.

При высокой температуре воздуха тело быстрее теряет способность охлаждаться, особенно под прямым солнцем. Это может привести к тепловому удару, обезвоживанию и потере сознания.

Зная температуру, легче подобрать соответствующую одежду - светлую, свободную, дышащую. А также не забыть солнцезащитный крем, шляпу, очки.

В жару тело интенсивнее теряет влагу, поэтому важно иметь с собой воду. Проверка температуры поможет заранее подготовиться и избежать обезвоживания.

Не доводят организм до обезвоживания

Во время пребывания на улице в очень жаркий день важно иметь под рукой воду. Если вы много потеете, то теряете больше, чем просто воду, но и натрий, калий, хлорид, магний. Вы можете получить много электролитов из пищи.

Даже легкое обезвоживание (потеря 1-2% жидкости) может вызвать:

головную боль

сонливость

ухудшение концентрации

головокружение

Недостаточный уровень воды снижает обмен веществ, замедляет функции мышц - появляется слабость, вялость, раздражительность.

На солнце кожа быстро высушивается - возникает шелушение, стянутость и ускоряется старение.

Не используют алкоголь, чтобы утолить жажду

Доктор Джон Шуманн сказал, что алкоголь обладает мочегонным эффектом - он стимулирует выведение жидкости из организма. Это приводит к обезвоживанию, а не утолению жажды.

Также алкоголь расширяет сосуды, из-за чего тело быстрее теряет тепло. В жару это может привести к перегреванию, тепловому удару или гипотермии, если резко остынет.

Во время жары организм и так теряет много жидкости через пот. Алкоголь усиливает этот процесс, что может закончиться тепловым истощением или потерей сознания.

Не остаются на улице в самое жаркое время суток

В самую жаркую часть дня летом - обычно с 11:00 до 16:00 - стоит избегать пребывания на улице по нескольким важным причинам.

Под прямым солнцем тело не успевает охлаждаться, а длительное пребывание на солнце может привести к:

головной боли

головокружению

слабости

тошноте или даже потере сознания

В этот период ультрафиолетовое излучение сильнее всего. Даже 15-20 минут без защиты могут вызвать солнечные ожоги, особенно у людей со светлой кожей.

Никогда не отказываются от солнцезащитного крема

Солнце вызывает фотостарение: появляются морщины, пигментные пятна, потеря упругости. Защита кожи с помощью SPF помогает сохранить ее молодой.

Даже в облачную погоду нужен крем. Все потому, что до 80% УФ-лучей проходит через облака, поэтому кожа все равно подвергается воздействию

Солнцезащитный крем - это не косметика, а необходимое ежедневное средство защиты. Его регулярное использование снижает риск опасных заболеваний, сохраняет молодость и здоровье кожи.