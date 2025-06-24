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5 продуктов, которые могут привести к усталости и стрессу: вы едите их каждый день

Вторник 24 июня 2025 10:13
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5 продуктов, которые могут привести к усталости и стрессу: вы едите их каждый день Фото: Какие именно продукты могут влиять на усталость и стресс (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые продукты, которые кажутся безобидными или даже обещают быстрое поднятие настроения, на самом деле могут быть скрытыми виновниками вашей хронической усталости и повышенной раздражительности.

Какая именно еда приводит к усталости и стрессу - читайте в материале РБК-Украина.

Сладкие напитки и продукты с добавленным сахаром

Газированные напитки, фруктовые соки с добавлением сахара, кондитерские изделия, сладкая выпечка - эти продукты являются источником так называемых "пустых калорий" и большого количества быстрых углеводов. Когда вы потребляете много сахара, уровень глюкозы в крови резко повышается, вызывая быстрый выброс инсулина. За этим всплеском неизбежно следует резкое падение сахара, оставляя вас истощенными, вялыми и раздражительными.

Эти "сахарные горки" истощают надпочечники, которые вырабатывают гормоны стресса, делая вас более уязвимыми к стрессовым ситуациям. Кроме того, чрезмерное потребление сахара способствует воспалительным процессам в организме и окислительному стрессу, что негативно влияет на клетки мозга и общий метаболизм, усиливая чувство усталости.

Рафинированные углеводы

Белый хлеб, белый рис, макароны из белой муки, сладкая сдоба - это продукты, которые прошли интенсивную обработку, в результате которой были лишены большинства клетчатки, витаминов и минералов. Подобно чистому сахару, рафинированные углеводы быстро расщепляются до глюкозы, вызывая такие же резкие скачки и падения уровня сахара в крови, что приводит к энергетическим "провалам" в течение дня.

Им не хватает клетчатки, которая бы замедляла усвоение, а также важных питательных веществ, необходимых для стабильной выработки энергии и поддержания нервной системы. Их регулярное потребление может привести к дефициту витаминов группы В, которые критически важны для борьбы со стрессом.

Чрезмерное количество кофеина

Чашка кофе утром может быть полезной, но чрезмерное потребление кофеина в течение дня может иметь обратный эффект, особенно для людей, склонных к тревожности или проблемам со сном. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, создавая иллюзию бодрости.

Однако, если организм постоянно находится в состоянии стимуляции, это может привести к истощению надпочечников и усилению чувства усталости после окончания действия кофеина. Чрезмерное количество кофеина, особенно во второй половине дня, может значительно ухудшить качество сна, делая его поверхностным и недостаточным, что напрямую влияет на уровень энергии и способность справляться со стрессом на следующий день. У некоторых людей кофеин также может усиливать чувство тревоги, нервозность и учащенное сердцебиение, что является прямым проявлением усиления стрессовой реакции.

Обработанные продукты и фаст-фуд

Продукты быстрого приготовления, полуфабрикаты, чипсы, крекеры, готовые соусы и закуски - это, как правило, смесь рафинированных углеводов, нездоровых жиров, чрезмерного количества соли и искусственных добавок.

Эти продукты почти полностью лишены витаминов, минералов и клетчатки, которые необходимы для нормального функционирования организма и выработки стабильной энергии. Высокое содержание трансжиров и вредных добавок может вызвать воспаление в кишечнике, нарушая усвоение питательных веществ и влияя на выработку серотонина, значительная часть которого синтезируется именно в кишечнике.

Нарушение работы кишечника может непосредственно влиять на настроение и уровень стресса. Большое количество скрытого сахара и соли в этих продуктах также способствует энергетическим "качелям", обезвоживанию и перегрузке организма.

Алкоголь

Многие употребляют алкоголь, чтобы "расслабиться" после напряженного дня. Однако, несмотря на первоначальное ощущение расслабления, алкоголь является мощным депрессантом для центральной нервной системы, и его регулярное употребление, особенно перед сном, может иметь негативные последствия.

Хотя алкоголь может помочь быстрее заснуть, он значительно ухудшает качество сна, нарушая фазы быстрого сна (REM-сон), которые являются критически важными для психического восстановления. В результате вы просыпаетесь уставшими и разбитыми.

Алкоголь также является диуретиком, что приводит к обезвоживанию организма, которое само по себе может вызвать усталость, головную боль и ухудшение настроения. Чрезмерное потребление алкоголя может препятствовать усвоению важных витаминов группы В и магния, которые необходимы для функционирования нервной системы и борьбы со стрессом.

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В материале использованы следующие источники Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Американская академия питания и диетологии, Eat this, not That.

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