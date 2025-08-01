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Назван счастливый цветок для каждого знака Зодиака: у Овнов это пион, у Раков - гладиолус

Пятница 01 августа 2025 19:02
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Назван счастливый цветок для каждого знака Зодиака: у Овнов это пион, у Раков - гладиолус Счастливый цветок по знаку Зодиака (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Астрологи считают, что у каждого знака Зодиака есть свой счастливый цветок, который гармонизирует энергию, помогает раскрыть внутренний потенциал и даже притягивает любовь или удачу. Кроме этого, если вы будете знать свое растение по гороскопу, то сможете сделать его своим талисманом.

Какой цветок подходит каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина.

Овен - пион

Сильные, независимые и пылкие Овны резонируют с энергией пиона. Его насыщенный аромат и роскошные лепестки символизируют амбиции, жажду побед и страсть к жизни. Этот цветок помогает Овнам не терять внутренний огонь на пути к целям, поддерживает в моменты усталости и усиливает природную харизму.

Телец - роза

Для Тельцов роза, будто настоящий "цветочный близнец" - символ красоты, чувственности и верности своим убеждениям. Она помогает сохранять спокойствие в напряженных ситуациях, заземляет, когда эмоции зашкаливают, и напоминает о важности внутреннего комфорта. Роза вдохновляет Тельцов беречь то, что они любят.

Близнецы - ромашка

Непринужденная, солнечная и одновременно философская, ромашка подходит легким на подъем Близнецам, которые постоянно ищут истину. Она способствует ясности мыслей, уменьшает тревожность и дарит ощущение легкости. Идеальный цветок для перезагрузки ментального пространства и гармонии в отношениях.

Рак - гладиолус

На первый взгляд, он сдержанный, но внутри невероятная глубина. Именно так описывают и Рака, и гладиолус. Этот цветок поддерживает чувствительную натуру, добавляет стойкости, когда жизнь бросает вызовы, и напоминает о важности семейного тепла. Гладиолус - настоящий оберег для тех, кто чувствует сердцем.

Лев - подсолнух

Львы считаются прирожденными лидерами, а их цветочный символ тянется к солнцу так же уверенно, как они к успеху. Подсолнух придает силы, подпитывает амбиции и защищает от зависти. Это мощный талисман, который усиливает магнетизм и помогает сохранять внутренний свет даже в темные периоды.

Дева - лаванда

Практичные и аналитические Девы часто живут в режиме постоянной заботы обо всем вокруг. Лаванда успокаивает их ум, уравновешивает тело и душу, помогает замедлиться и увидеть красоту в простых вещах. Ее аромат очищает пространство, а тонкая энергия открывает путь к внутренней тишине.

Весы - гортензия

Цветок, который раскрывается в пышном цвете, идеальная пара для Весов. Гортензия помогает почувствовать внутренний баланс, дает спокойствие в выборе и усиливает интуицию. А еще она прекрасно подходит как талисман, если вы хотите привлечь в дом любовь или спокойствие.

Скорпион - черная орхидея

Магия, глубина, страсть - такие слова описывают и Скорпиона, и его цветок. Черная орхидея олицетворяет силу, которая скрывается за молчанием. Она поддерживает в сложные периоды трансформации, усиливает чувственность и помогает Скорпионам не потерять себя среди урагана эмоций.

Стрелец - ирис

Благородная форма ириса указывает на мудрость и утонченность. Этот цветок способствует духовному росту, активизирует творческий потенциал и помогает Стрельцам видеть шире не только внешний мир, но и внутренние горизонты. Ирис замечательный компас для тех, кто всегда ищет смысл и направление.

Козерог - амариллис

Символ силы, достоинства и уверенности. Амариллис гармонизирует с внутренним стержнем Козерогов, помогает сохранять выдержку и вдохновляет не останавливаться на полпути. Это талисман целеустремленных, которые знают, что время их союзник, а не враг.

Водолей - нарцисс

Не банальный символ самовлюбленности, а цветок новых начал и уникальности. Нарцисс подчеркивает индивидуальность Водолея, стимулирует творческое мышление, дает смелость быть не такими, как все. Он помогает раскрыть потенциал и идти своим путем, даже когда никто не понимает.

Рыбы - лилия

Нежная лилия подходит глубоким, чувствительным и мечтательным Рыбам. Она раскрывает сердце, исцеляет душевные раны и усиливает интуицию. Лилия создает вокруг Рыб мир, где есть место и для фантазии, и для гармонии с реальностью.

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При создании материала были использованы источники: Parade, Knowinsiders.

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