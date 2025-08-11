Меркурий снова ретроградный: астролог дала советы на каждый день новой недели

На этой неделе нас ждет возобновление "ретрограда", а еще немало градусов разрушительной Луны. Впрочем, если знать, что можно делать каждый день, неудачи вас обойдут стороной.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева дала полный гороскоп на всю неделю.

11 августа

В этот день Меркурий снова становится ретроградным. И это продлится до 18 августа.

"Не планируйте важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - напомнила Соловьевы советы на период ретро-Меркурия.

В этот период можно возвращаться к старым делам, возобновлять общение с бывшими.

"Критический день. Избегайте употребления алкоголя и курения. Подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги. Можно проверить свой иммунитет: чем выше духовный уровень развития человека, тем здоровее он чувствует себя в этот день", - рассказала астролог об 11 августа.

Кроме этого, в понедельник, с 09:55 до 24:00, Луна будет без курса. Это только усилит "ретроград",

12 августа

Из-за общего фона суток Соловьева не советует:

искать и устраиваться на новую работу

покупать или ремонтировать машину

планировать или начинать дальние путешествия

много работать

выходить замуж или жениться.

"Осторожно с новыми идеями и знакомствами. Вспомните, кто подсказывал вам негативные мысли, и прекратите контакты с этими людьми. Уделите время семье, детям, домашним вопросам. Можно увидеть вещие сны", - рассказала эксперт.

12 августа Луна будет без курса с 00:00 до 13:33.

13 августа

По словам Соловьевой, в этот день мужчины должны сделать подарки женщинам.

"13 августа, с 18:25 до 20:05 Луна будет находиться в королевском градусе Овна️. Этот градус в таком знаке наделяет мирным и доброжелательным характером, смелостью, бесстрашием и отвагой", - рассказала астролог.

Он символизирует успешные начинания и благородство. А еще градус ставит людей перед выбором: действовать активно или не браться за определенное дело. Поэтому, отметила Соловьева, необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости, чтобы реализовать все положительные возможности такого положения.

14 августа

Благоприятный день для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров. Хорошо заниматься творчеством.

"14 августа наш "Ангел-Хранитель", Белая Луна или, как ее еще называют, Селена, переходит в знак Льва, где будет находиться в течение 7 месяцев. Напомню, что это не физический объект, а ближайшая к Земле точка лунной орбиты, ее перигей. Она олицетворяет наши самые светлые качества и вознаграждает за них", - рассказала астролог.

В зависимости от степени духовного развития человека, пояснила Соловьева, Белая Луна проявляется на трех уровнях:

1 (самый сильный уровень): человек является проводником божественной энергии, помогает людям, несет добро, знания, свет. За это его охраняют, вдохновляют и дают энергию

2 (уровень средней силы): человек иногда совершает добрые поступки и получает за это заслуженное вознаграждение в виде везения и удачи

3 (самый слабый уровень): человек не причиняет никому ни добра, ни зла. В таком случае Белая Луна может отводить его от мысли совершать зло.

"В пятом знаке Зодиака Селена становится светлым творцом, вознаграждая тех, кто проявляет себя как самостоятельную, харизматичную, талантливую личность, помогает другим реализовать их способности, занимается наставничеством, воспитанием, является лидером для окружающих. Белая Луна в таких случаях может помогать человеку в вопросах, связанных с творчеством, детьми, романтикой, хобби", - отметила эксперт.

15 августа

"Критический день. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, дальних путешествий", - считает астролог.

В этот день повышаются интуиция и интеллектуальные способности. Можно найти новые идеи для решения старых проблем. Медитации принесут пользу.

16 августа

Критический день смены фазы Луны. Стоит завершать дела, устроить домашнюю уборку. Благоприятное время для тех, кто связан с оправданным риском. Не рекомендуется мясная пища.

С 21:22, 16 августа, до 06:22, 18 августа, Меркурий будет находиться в королевском градусе Льва.

"Это градусы оптимизма, радости, ожидания и получения чуда в жизни. Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила. Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успешностью и невероятным везением", - напомнила Соловьева.

17 августа

"Возможны посещения парикмахерской. Отложите домашнюю уборку и стирку на другой день. Полезны баня, сауна", - советует астролог.

17 августа, с 15:22 до 17:03, Луна будет в разрушительном градусе Близнецов️. Из-за этого стоит воздержаться от дел, в которых надо полагаться на других.

"Не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это ни происходило. Не ставьте себя в зависимость от окружающих, не подстраивайтесь под других, живя за их счет", - пояснила астролог.