Эта неделя - их звездный час: карты Таро назвали три знака Зодиака, которые забудут о проблемах

Понедельник 11 августа 2025 06:05
Эта неделя - их звездный час: карты Таро назвали три знака Зодиака, которые забудут о проблемах Гороскоп на неделю по картам Таро (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Карты Таро предсказывают приятные перемены и светлые события для тех, кто уже устал от мелких неурядиц и неопределенности. Гороскоп на неделю обещает трем знакам Зодиака атмосферу вдохновения, легкости и ощущения, что Вселенная на их стороне.

Каким знакам Зодиака повезет на этой неделе, рассказывает РБК-Украина.

Телец

Для Тельцов этот гороскоп на неделю обещает энергию гармонии, заботы и процветания. Выпала карта "Императрица", которая символизирует достаток, семейное тепло и уверенность в будущем. Возможны приятные новости, связанные с домом или близкими, а также успешное завершение дел, которые долго откладывались. Это время, когда хочется создавать красоту вокруг и заботиться о тех, кто важен.

Совет на неделю: не бойтесь инвестировать время и силы в то, что приносит удовольствие. Даже маленькие шаги в сторону комфорта и развития дадут ощутимый результат. Стоит больше времени проводить с теми, кто вдохновляет, и избегать конфликтов, которые могут выбить из равновесия.

Дева

Девам карты Таро обещают силу воли, смекалку и умение превращать идеи в реальные результаты. Ваша карта на неделю - "Маг", которая символизирует новые возможности и удачное время для начала важных дел. Гороскоп подсказывает, что вы сможете увидеть новые пути для решения старых проблем, и найти поддержку там, где не ожидали.

Совет на неделю: доверяйте своим способностям и не откладывайте важные решения. Успех будет зависеть от того, насколько смело вы будете действовать. Это именно тот звездный час, когда стоит говорить открыто и четко.

Лев

Для Львов астропрогноз обещает неделю радости и вдохновения. Выпала карта "Солнце" - символ успеха, открытости и ясности. Вы сможете решить вопросы, которые долго тормозили движение вперед, и почувствовать поддержку близких. В личной жизни наступит время для теплых встреч и искренних разговоров, а о проблемах можно забыть.

Совет на неделю: пользуйтесь моментом, чтобы реализовать самые смелые планы. Будьте искренними, демонстрируйте свои сильные стороны и не бойтесь обращаться за помощью. Свет, который вы излучаете, будет притягивать к вам нужных людей и выгодные возможности.

При создании материала были использованы источники: Metro, Tarot.

