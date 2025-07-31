Нардепы СН ставят условия: что хотят в обмен за голоса за законопроект Зеленского по НАБУ

В публикации говорится о напряженной ситуации внутри фракции "Слуга народа" накануне голосования за президентский законопроект №13533, который должен отменить предыдущие изменения в законодательство о НАБУ и САП.

Согласно материалу, на этот раз нардепов не заворачивали из-за границы, как 22 июля. Поэтому руководство фракции надеется на их сознательность.

"Сейчас рассчитываем на их сознательность, убеждаем, извиняемся", - сообщил журналистам один из лидеров "слуг".

Однако, по его словам, многие депутаты считают себя пострадавшими после волны критики за поддержку предыдущего закона и требуют определенных условий для участия в новом голосовании.

"Озвучивали такое, о чем с 2019 года запрещалось даже думать", - описал он атмосферу в партийных чатах.

Среди условий, которые звучат, - требования "гарантий", что НАБУ и САП не будут преследовать их в будущем, а также желание иметь влияние на назначение и увольнение глав местных администраций, регулярные встречи с президентом и личное участие главы государства в продвижении ключевых законопроектов.

Часть депутатов прямо заявила: это будет их "последнее голосование". Они готовы поддержать законопроект для "спасения Украины", но дальше "справляйтесь без нас".

В руководстве фракции не исключают, что до следующих заседаний, ориентировочно ко Дню Независимости, часть депутатов придется "отпустить". Вероятно, речь идет о списочниках, которых можно будет быстро заменить.