Нардепи СН ставлять умови: що хочуть в обмін за голоси за законопроєкт Зеленського по НАБУ

Після критики за ухвалення резонансного закону про обмеження НАБУ депутати від "Слуги народу" мають проголосувати за новий законопроєкт, який скасовує попередні зміни. Проте частина фракції не готова підтримати його просто так.
Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському".
У публікації йдеться про напружену ситуацію всередині фракції "Слуга народу" напередодні голосування за президентський законопроєкт №13533, який має скасувати попередні зміни до законодавства про НАБУ і САП.
Згідно з матеріалом, цього разу нардепів не завертали з-за кордону, як 22 липня. Відтак керівництво фракції сподівається на їхню свідомість.
"Зараз розраховуємо на їхню свідомість, переконуємо, вибачаємося", – повідомив журналістам один із лідерів "слуг".
Однак, за його словами, багато депутатів вважають себе потерпілими після хвилі критики за підтримку попереднього закону й вимагають певних умов для участі у новому голосуванні.
"Озвучували таке, про що з 2019 року заборонялося навіть думати", - описав він атмосферу в партійних чатах.
Серед умов, які лунають, - вимоги "гарантій", що НАБУ і САП не переслідуватимуть їх у майбутньому, а також бажання мати вплив на призначення та звільнення голів місцевих адміністрацій, регулярні зустрічі з президентом та особисту участь глави держави у просуванні ключових законопроєктів.
Частина депутатів прямо заявила: це буде їхнє "останнє голосування". Вони готові підтримати законопроєкт задля "порятунку України", але далі "справляйтеся без нас".
У керівництві фракції не виключають, що до наступних засідань, орієнтовно до Дня Незалежності, частину депутатів доведеться "відпустити". Ймовірно, йдеться про списочників, яких можна буде швидко замінити.
Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП, передавши частину їхніх повноважень Генеральному прокурору.
Президент Володимир Зеленський швидко підписав цей документ, що спричинило хвилю суспільного обурення. У Києві та низці інших міст України пройшли масові акції протесту.
Згодом, через кілька днів, Зеленський зареєстрував у парламенті новий законопроєкт №13533, який має на меті відновити незалежність НАБУ і САП. До нього вже подано шість альтернативних варіантів від народних депутатів.
У президентському проєкті передбачено скасування підпорядкування САП Генеральному прокурору, посилення інституційної незалежності САП, обмеження впливу генпрокурора на НАБУ, а також спрощення процедури призначення антикорупційних прокурорів.