Нардепи СН ставлять умови: що хочуть в обмін за голоси за законопроєкт Зеленського по НАБУ

У публікації йдеться про напружену ситуацію всередині фракції "Слуга народу" напередодні голосування за президентський законопроєкт №13533, який має скасувати попередні зміни до законодавства про НАБУ і САП.

Згідно з матеріалом, цього разу нардепів не завертали з-за кордону, як 22 липня. Відтак керівництво фракції сподівається на їхню свідомість.

"Зараз розраховуємо на їхню свідомість, переконуємо, вибачаємося", – повідомив журналістам один із лідерів "слуг".

Однак, за його словами, багато депутатів вважають себе потерпілими після хвилі критики за підтримку попереднього закону й вимагають певних умов для участі у новому голосуванні.

"Озвучували таке, про що з 2019 року заборонялося навіть думати", - описав він атмосферу в партійних чатах.

Серед умов, які лунають, - вимоги "гарантій", що НАБУ і САП не переслідуватимуть їх у майбутньому, а також бажання мати вплив на призначення та звільнення голів місцевих адміністрацій, регулярні зустрічі з президентом та особисту участь глави держави у просуванні ключових законопроєктів.

Частина депутатів прямо заявила: це буде їхнє "останнє голосування". Вони готові підтримати законопроєкт задля "порятунку України", але далі "справляйтеся без нас".

У керівництві фракції не виключають, що до наступних засідань, орієнтовно до Дня Незалежності, частину депутатів доведеться "відпустити". Ймовірно, йдеться про списочників, яких можна буде швидко замінити.