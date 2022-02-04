Нардепа Кузьміних оголосили у розшук, а Україна та Туреччина підписали угоду про ЗВТ: новини за 3 лютого

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відвідав Україну з офіційним візитом, народного депутата Сергія Кузьміних оголосили у розшук, США розпочали перекидання додаткових військ до Європи. Докладніше про те, що сталося у четвер, 3 лютого – в матеріалі РБК-Україна.

Україна та Туреччина підписали угоду про ЗВТ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з офіційним візитом 3 лютого прибув в Україну. У рамках візиту підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами.

Україна та Туреччина сподіваються, що угода дозволить підвищити рівень торгівлі до 10 млрд доларів швидше, ніж це планувалося. Наразі рівень торгівлі між державами становить 7 млрд доларів.

Всі подробиці візиту Ердогана до Києва - у матеріалі РБК-Україна.

Народного депутата Кузьміних оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Сергія Кузьміних. Його підозрюють в отриманні хабаря розміром понад півмільйона гривень.

Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Єрмак захворів на коронавірус. За тиждень до нормандської зустрічі в Берліні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на коронавірус. Наступного тижня він має брати участь у зустрічі політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Берліні.

Нова зустріч політичних радників у нормандському форматі запланована на 10 лютого, тобто у наступний четвер. Україну на переговорах повинен представляти Андрій Єрмак.

Росія має намір сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Готують фейкове відео, - ЗМІ

Розвідка США розкрила плани Москви сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Для цього Росія має намір використовувати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times і Washington Post.

За даними джерел видань, Росія мала намір використовувати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді" російськомовного населення. Потім вона планувала скористатися обуренням з приводу опублікованих кадрів, щоб виправдати напад, або зробити так, щоб ватажки бойовиків на Донбасі закликали Москву втрутитися.

Агентство національної безпеки (АНБ) США підтвердило інформацію про плани Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Кайлі Етвуд в Twitter.

США почали перекидання додаткових військ до Європи

У четвер, 3 лютого, Сполучені Штати почали перекидання додаткових військ до Європи на військово-транспортних літаках. До Польщі та Німеччини перекинуть близько 2 тисяч американських військових.

Близько 1 700 військових увійшли до складу піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка відправиться до Польщі. Решта 300 осіб входять до складу 18-го повітряно-десантного корпусу і відправляться до Німеччини в штаб, який Пентагон назвав "штабом об'єднаної оперативної групи". Ще тисяча американських військовослужбовців, що прямують до Румунії, входять до складу 2-го кавалерійського полку, що базується у Вільсеку, Німеччина.

Є загроза екокатастрофи. Біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою

Біля берегів Нігерії вибухнуло нафтовидобувне судно, яке може зберігати понад 2 млн барелів нафти. Інцидент може стати другою за величиною екологічною катастрофою в країні за останні три місяці.

За інформацією ЗМІ, мова йде про нафтопромислове судно FPSO Trinity Spirit, яке видобувало нафту біля родовища Мерен. Вказано, що на танкері стався вибух, який спричинив масштабну пожежу.