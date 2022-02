Є загроза екокатастрофи. Біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою

За інформацією ЗМІ, мова йде про нафтопромислове судно FPSO Trinity Spirit, яке видобувало нафту біля родовища Мерен.

Вказано, що на танкері стався вибух, який спричинив масштабну пожежу.

Як повідомляє видання, судно належить компанії Shebah Exploration&Production (SEPCOL). Там розповідають, що танкер здатен переробляти до 22 000 барелів нафти на день.

За словами гендиректора SEPCOL, на борту знаходилося 10 членів екіпажу. Однак наразі інформації щодо них немає.

У компанії стверджують, що точна причина вибуху поки встановлюється. Згодом стало відомо про 2 загиблих. Даних про те, скільки нафти може вилитися у воду після вибуху немає, однак у ЗМІ припускають, що країна може зіткнутися із другою екологічною катастрофою за три місяці.

FPSO Trinity owned by Shebah E&P, exploded and sunk today offshore Escravos, a few hours ago #oilandgas #nigerdelta pic.twitter.com/NKnTbyapgV

Environmental disaster of epic proportions in #Nigeria. The #TrinitySpirit, an oil tanker capable of carrying 2 million barrels of oil, exploded in the #Ukpokiti field. #Africa #Escravos #oil #Petrol #FPSO pic.twitter.com/sDKkZmfka2