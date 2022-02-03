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Є загроза екокатастрофи. Біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою

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Нігерія, Четвер 03 лютого 2022 13:58
Є загроза екокатастрофи. Біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою Фото: біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою (twitter.com/BusinessDayNg)
Автор: Марія Кучерявець

Біля берегів Нігерії вибухнуло нафтовидобувне судно, яке може зберігати понад 2 млн барелів нафти. Інцидент може стати другою за величиною екологічною катастрофою в країні за останні три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

За інформацією ЗМІ, мова йде про нафтопромислове судно FPSO Trinity Spirit, яке видобувало нафту біля родовища Мерен.

Вказано, що на танкері стався вибух, який спричинив масштабну пожежу.

Як повідомляє видання, судно належить компанії Shebah Exploration&Production (SEPCOL). Там розповідають, що танкер здатен переробляти до 22 000 барелів нафти на день.

За словами гендиректора SEPCOL, на борту знаходилося 10 членів екіпажу. Однак наразі інформації щодо них немає.

У компанії стверджують, що точна причина вибуху поки встановлюється. Згодом стало відомо про 2 загиблих. Даних про те, скільки нафти може вилитися у воду після вибуху немає, однак у ЗМІ припускають, що країна може зіткнутися із другою екологічною катастрофою за три місяці.

Нагадаємо, нещодавно вантажне судно під прапором Коморських островів сіло на мілину біля північно-західного узбережжя Криту.

Раніше стало відомо, що на пришвартованому в сирійському порту Латакія танкері стався вибух.

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Нигерия Вибух
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