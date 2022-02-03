Є загроза екокатастрофи. Біля берегів Нігерії вибухнуло судно з нафтою

Біля берегів Нігерії вибухнуло нафтовидобувне судно, яке може зберігати понад 2 млн барелів нафти. Інцидент може стати другою за величиною екологічною катастрофою в країні за останні три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

За інформацією ЗМІ, мова йде про нафтопромислове судно FPSO Trinity Spirit, яке видобувало нафту біля родовища Мерен.

Вказано, що на танкері стався вибух, який спричинив масштабну пожежу.

Як повідомляє видання, судно належить компанії Shebah Exploration&Production (SEPCOL). Там розповідають, що танкер здатен переробляти до 22 000 барелів нафти на день.

За словами гендиректора SEPCOL, на борту знаходилося 10 членів екіпажу. Однак наразі інформації щодо них немає.

У компанії стверджують, що точна причина вибуху поки встановлюється. Згодом стало відомо про 2 загиблих. Даних про те, скільки нафти може вилитися у воду після вибуху немає, однак у ЗМІ припускають, що країна може зіткнутися із другою екологічною катастрофою за три місяці.