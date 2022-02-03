США почали перекидання додаткових військ до Європи
У четвер, 3 лютого, Сполучені Штати почали перекидання додаткових військ до Європи на військово-транспортних літаках. До Польщі та Німеччини перекинуть близько 2 тисяч американських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.
Близько 1 700 військових увійшли до складу піхотної бригади 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка відправиться до Польщі. Решта 300 осіб входять до складу 18-го повітряно-десантного корпусу і відправляться до Німеччини в штаб, який Пентагон назвав "штабом об'єднаної оперативної групи".
Ще тисяча американських військовослужбовців, що прямують до Румунії, входять до складу 2-го кавалерійського полку, що базується у Вільсеку, Німеччина.
February 3, 2022
#UPDATE : Vidéo montrant des soldats américains stationnés au sein de la base de Fort Bragg en Caroline du Nord qui vont être déployés en Allemagne dans les prochaines heures. pic.twitter.com/B9jyvl4U22— Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) February 3, 2022