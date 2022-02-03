Розвідка США підтвердила дані про плани РФ сфабрикувати привід для нападу на Україну
Агентство національної безпеки (АНБ) США підтвердило інформацію про плани Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Для цього передбачалося використовувати фейкове відео з убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Кайлі Етвуд в Twitter.
За її словами, інформацію про плани російського керівництва їй підтвердив заступник радника з національної безпеки в адміністрації Білого дому Джонатан Файнер.
Він зазначив, що у США є розвідані про те, що Росія розглядає можливість організації "надзвичайно ретельно продуманої" змови. Його планувалося використовувати як привід для вторгнення в Україну.
У фейковому відео повинні були брати участь актори. Вони зображували б тіла "убитих" і "скорботних" в подіях, які б інсценували б самі.
Нагадаємо, напередодні New York Times і Washington Post з посиланням на джерела повідомили про намір Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. У цій якості планувалося використовувати фейкове відео.