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Розвідка США підтвердила дані про плани РФ сфабрикувати привід для нападу на Україну

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Вашингтон, Четвер 03 лютого 2022 20:05
Розвідка США підтвердила дані про плани РФ сфабрикувати привід для нападу на Україну Фото: розвідка США підтвердила інформацію про плани РФ сфабрикувати привід для вторгнення в Україну (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Агентство національної безпеки (АНБ) США підтвердило інформацію про плани Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Для цього передбачалося використовувати фейкове відео з убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Кайлі Етвуд в Twitter.

За її словами, інформацію про плани російського керівництва їй підтвердив заступник радника з національної безпеки в адміністрації Білого дому Джонатан Файнер.

Він зазначив, що у США є розвідані про те, що Росія розглядає можливість організації "надзвичайно ретельно продуманої" змови. Його планувалося використовувати як привід для вторгнення в Україну.

У фейковому відео повинні були брати участь актори. Вони зображували б тіла "убитих" і "скорботних" в подіях, які б інсценували б самі.

Нагадаємо, напередодні New York Times і Washington Post з посиланням на джерела повідомили про намір Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. У цій якості планувалося використовувати фейкове відео.

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