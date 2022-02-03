Росія має намір сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Готують фейкове відео, - ЗМІ

Розвідка США розкрила плани Москви сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Для цього Росія має намір використовувати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних на сході України.

За даними джерел видань, США отримали докази про плани Росії, який схвалений на найвищому рівні в Москві, сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Як зазначають співрозмовники, для цього російська сторона має намір використовувати фейкове відео "нападу українських військових" або на територію РФ, або на російськомовне населення на сході України.

За словами офіційних осіб, Росія мала намір використовувати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді" російськомовного населення. Потім вона планувала скористатися обуренням з приводу опублікованих кадрів, щоб виправдати напад, або зробити так, щоб ватажки бойовиків на Донбасі закликали Москву втрутитися.

Джерела видань не надали жодних прямих доказів цього плану Росії. Однак вони зазначили, що деталі російської операції з дезінформації будуть розкриті адміністрацією Білого дому на брифінгу в четвер, 3 лютого.