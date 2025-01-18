Нардеп организовал своим знакомым незаконный выезд за границу и получил подозрение

По информации источников РБК-Украина, речь идет о представителе партии "Батькивщина" Константине Бондареве. Он прошел в Верховную Раду под номером 14 в партийном списке. Бондарев является членом парламентского Комитета по транспорту и инфраструктуре, председателем подкомитета по трубопроводному транспорту.

По данным следствия, начиная с июля 2022 года народный депутат посылал от своего имени письма в Государственную пограничную службу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.

Правоохранители зафиксировали 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли границу без него, ведь в то время нардеп или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще.

Иногда для таких "поездок" фигуранту нужно одновременно до 5 водителей. Трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину.

Нардепу объявили подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УКУ).

Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Также депутату вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано в суд.

Правоохранители проводят обыски у народного депутата и лиц, которые таким образом выезжали за границу.

Фото: нардеп организовал схему выезда мужчин за границу (dbr.gov.ua)