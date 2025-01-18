Нардеп організував своїм знайомим незаконний виїзд за кордон і отримав підозру

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про представника партії "Батьківщина" Костянтина Бондарєва. Він пройшов до Верховної Ради під номером 14 у партійному списку. Бондарєв є членом парламентського Комітету з питань транспорту та інфраструктури, головою підкомітету з питань трубопровідного транспорту.

За даними слідства, починаючи з липня 2022 року народний депутат надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби України про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном.

Правоохоронці зафіксували 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули кордон без нього, адже у той час нардеп або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі.

Іноді для таких "поїздок" фігуранту потрібно одночасно до 5 водіїв. Троє з таких "драйверів" взагалі не повернулись до України.

Нардепу оголосили підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Також депутату вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке буде подано в суд.

Правоохоронці проводять обшуки у народного депутата та осіб, які в такий спосіб виїжджали за кордон.

Фото: нардеп організував схему виїзду чоловіків за кордон (dbr.gov.ua)